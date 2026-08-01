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В мире есть ракеты для Patriot, нужно лишь политическое решение об их передаче Украине - Зеленский

Киев • УНН

 • 9049 просмотра

Президент Зеленский заявил, что ракеты для Patriot есть в мире, и призвал партнеров принять политическое решение о передаче. Он подчеркнул необходимость усиления санкций против России.

В мире есть ракеты для Patriot, нужно лишь политическое решение об их передаче Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мире есть ракеты для Patriot, и призвал партнеров принять политическое решение о передаче Украине необходимых пакетов. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Ракеты для "пэтриотов" в мире есть, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение – решение о передаче необходимых пакетов. Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно. Противобаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах

- говорится в сообщении.

По словам Президента, единственной сильной реакцией на российские удары по Украине является дополнительная поддержка Украины, ее людей и государства.

Кроме этого, глава государства подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию. В частности, по его словам, санкции должны быть введены против всех юридических и физических лиц, которые помогают российским предприятиям производить баллистические ракеты, пусковые установки и поставляют необходимые компоненты.

Также Зеленский заявил, что все, что помогает России восстанавливать нефтепереработку, должно быть гарантированно остановлено, а этот вопрос будет обсуждаться с украинскими послами во время ближайшего глобального совещания.

Нужны реальные результаты по каждому направлению – оружие для Украины, санкции против россии

- подчеркнул Президент.

Зеленский обсудил с Венсом перехватчики для Patriot и последствия российской войны для мировых рынков31.07.26, 18:51 • 4138 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина