Украина и Молдова обсудили инфраструктурные проекты, пограничный контроль и экономическое сотрудничество

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном. Стороны обсудили совместные инфраструктурные проекты, организацию пограничного контроля и развитие торгово-экономического сотрудничества между странами. Об этом Корецкий сообщил в Telegram, пишет УНН.

Провел телефонный разговор с Премьер-министром Молдовы Василием Тофаном. Поблагодарил за неизменность поддержки Украины новым правительством. Наши страны имеют общую цель – членство в ЕС, и мы будем двигаться к ней вместе - говорится в сообщении.

По его словам, собеседники договорились искать взаимоприемлемые решения по организации пограничного контроля, чтобы сделать его более быстрым и удобным для людей и бизнеса.

Кроме того, Корецкий предложил возобновить работу Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и пригласил премьер-министра Молдовы посетить Украину.

Украина работает над восстановлением работы портов в режиме 24/7 - Корецкий