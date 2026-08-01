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Украина и Молдова обсудили инфраструктурные проекты, пограничный контроль и экономическое сотрудничество

Киев • УНН

 • 10029 просмотра

Премьер-министры Украины и Молдовы обсудили инфраструктурные проекты и пограничный контроль. Стороны договорились искать решения для ускорения пересечения границы.

Украина и Молдова обсудили инфраструктурные проекты, пограничный контроль и экономическое сотрудничество

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном. Стороны обсудили совместные инфраструктурные проекты, организацию пограничного контроля и развитие торгово-экономического сотрудничества между странами. Об этом Корецкий сообщил в Telegram, пишет УНН.

Провел телефонный разговор с Премьер-министром Молдовы Василием Тофаном. Поблагодарил за неизменность поддержки Украины новым правительством. Наши страны имеют общую цель – членство в ЕС, и мы будем двигаться к ней вместе

- говорится в сообщении.

По его словам, собеседники договорились искать взаимоприемлемые решения по организации пограничного контроля, чтобы сделать его более быстрым и удобным для людей и бизнеса.

Кроме того, Корецкий предложил возобновить работу Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и пригласил премьер-министра Молдовы посетить Украину.

Украина работает над восстановлением работы портов в режиме 24/7 - Корецкий29.07.26, 22:59 • 5691 просмотр

Ольга Розгон

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