Україна очікує відкриття решти переговорних кластерів до кінця року - Корецький поговорив із єврокомісаркою Кос

Уряд спільно з Парламентом працює над прискоренням розгляду та ухвалення необхідних законопроєктів у межах наших зобов’язань з євроінтеграції та Ukraine Facility. На цьому наголосив прем'єр Сергій Корецький під час розмови із комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос, а також додав - Україна розраховує на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року, передає УНН.

Корецький повідомив, що у телефонній розмові з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос детально обговорили прогрес у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС.

Розраховуємо на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року

Крім того, Корецький наголосив, що уряд спільно з Парламентом працює над прискоренням розгляду та ухвалення необхідних законопроєктів у межах наших зобов’язань з євроінтеграції та Ukraine Facility.

Окремо обговорили питання фінансування. Для України критично важливо вже зараз напрацювати рішення, які забезпечать необхідні ресурси для фінансування бюджетних та оборонних видатків на 2026-2027 роках