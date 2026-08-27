Україна очікує відкриття решти переговорних кластерів до кінця року - Корецький поговорив із єврокомісаркою Кос
Київ • УНН
Прем’єр Сергій Корецький обговорив із Мартою Кос прогрес вступу України до ЄС. Київ прискорює євроінтеграційні законопроєкти та шукає фінансування.
Уряд спільно з Парламентом працює над прискоренням розгляду та ухвалення необхідних законопроєктів у межах наших зобов’язань з євроінтеграції та Ukraine Facility. На цьому наголосив прем'єр Сергій Корецький під час розмови із комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос, а також додав - Україна розраховує на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року, передає УНН.
Деталі
Корецький повідомив, що у телефонній розмові з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос детально обговорили прогрес у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС.
Розраховуємо на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року
Крім того, Корецький наголосив, що уряд спільно з Парламентом працює над прискоренням розгляду та ухвалення необхідних законопроєктів у межах наших зобов’язань з євроінтеграції та Ukraine Facility.
Окремо обговорили питання фінансування. Для України критично важливо вже зараз напрацювати рішення, які забезпечать необхідні ресурси для фінансування бюджетних та оборонних видатків на 2026-2027 роках
Уряд хоче забезпечити готовність до закриття кластерів з ЄС упродовж 2027 року18.08.26, 15:48 • 3994 перегляди