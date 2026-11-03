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рф спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС - Шмигаль

Київ • УНН

 • 8360 перегляди

росія атакувала підстанцію, важливу для роботи Хмельницької АЕС. Україна поінформувала МАГАТЕ про загрозу ядерній безпеці Європи.

рф спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС - Шмигаль

Ворог спрямував три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі із послами країн G7, ЄС та NB8, передає УНН.

Поінформував партнерів про сьогоднішній масований обстріл України. росія застосувала 289 дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, основними цілями знову стали об’єкти енергетики — електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.  

Крім того, ворог спрямував три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС. Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ 

- додав міністр.

Він додав, що Україна очікує належної реакції міжнародних партнерів на подальшу ескалацію російських атак на інфраструктуру, що забезпечує стабільну роботу українських АЕС.

росія здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетику - Укренерго03.11.26, 16:55 • 10565 переглядiв

Антоніна Туманова

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