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США не дозволили керівнику ядерної програми Ірану приїхати на засідання МАГАТЕ, Тегеран протестує

Київ • УНН

 • 4952 перегляди

США відмовилися підтримати виняток із санкцій ООН для Мохаммеда Есламі. Іран назвав скасування його візи політичним тиском.

США не дозволили керівнику ядерної програми Ірану приїхати на засідання МАГАТЕ, Тегеран протестує

Сполучені Штати заблокували участь керівника ядерної програми Ірану Мохаммеда Есламі у Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні, виступивши проти винятку із санкцій ООН. Тегеран назвав це рішення політичним актом, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Есламі мав приїхати до Відня та виступити на щорічній конференції держав-членів МАГАТЕ. Іран заявив, що Австрія спочатку видала йому візу, однак згодом анулювала її.

Скасування та так зване юридичне обґрунтування, висунуте для нього, є яскравим свідченням політичного акту та подальшої політизації цієї організації

– заявив посол Ірану при МАГАТЕ.

США виступили проти винятку із санкцій

Австрія зверталася з проханням зробити для Есламі виняток із заборони на поїздки, запровадженої в межах відновлених санкцій ООН, однак отримала відмову.

У США підтвердили, що виступили проти такого винятку. Тегеран звинуватив Вашингтон у тиску на Австрію та заявив про спроби обмежити міжнародні поїздки іранських посадовців.

МАГАТЕ вперше за 20 років передало питання ядерної програми Ірану до Радбезу ООН10.09.26, 01:56 • 4007 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Міжнародне агентство з атомної енергії
Reuters
Відень
Організація Об'єднаних Націй
Австрія
Сполучені Штати Америки
Іран