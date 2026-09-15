США не дозволили керівнику ядерної програми Ірану приїхати на засідання МАГАТЕ, Тегеран протестує

Сполучені Штати заблокували участь керівника ядерної програми Ірану Мохаммеда Есламі у Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні, виступивши проти винятку із санкцій ООН. Тегеран назвав це рішення політичним актом, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Есламі мав приїхати до Відня та виступити на щорічній конференції держав-членів МАГАТЕ. Іран заявив, що Австрія спочатку видала йому візу, однак згодом анулювала її.

Скасування та так зване юридичне обґрунтування, висунуте для нього, є яскравим свідченням політичного акту та подальшої політизації цієї організації – заявив посол Ірану при МАГАТЕ.

США виступили проти винятку із санкцій

Австрія зверталася з проханням зробити для Есламі виняток із заборони на поїздки, запровадженої в межах відновлених санкцій ООН, однак отримала відмову.

У США підтвердили, що виступили проти такого винятку. Тегеран звинуватив Вашингтон у тиску на Австрію та заявив про спроби обмежити міжнародні поїздки іранських посадовців.

МАГАТЕ вперше за 20 років передало питання ядерної програми Ірану до Радбезу ООН