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США не разрешили руководителю ядерной программы Ирана приехать на заседание МАГАТЭ, Тегеран протестует

Киев • УНН

 • 4960 просмотра

США отказались поддержать исключение из санкций ООН для Мохаммада Эслами. Иран назвал аннулирование его визы политическим давлением.

США не разрешили руководителю ядерной программы Ирана приехать на заседание МАГАТЭ, Тегеран протестует

Соединённые Штаты заблокировали участие руководителя ядерной программы Ирана Мохаммеда Эслами в Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, выступив против исключения из санкций ООН. Тегеран назвал это решение политическим актом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Эслами должен был приехать в Вену и выступить на ежегодной конференции государств — членов МАГАТЭ. Иран заявил, что Австрия сначала выдала ему визу, однако впоследствии аннулировала её.

Отмена и так называемое юридическое обоснование, выдвинутое в его отношении, являются ярким свидетельством политического акта и дальнейшей политизации этой организации

— заявил посол Ирана при МАГАТЭ.

США выступили против исключения из санкций

Австрия обращалась с просьбой сделать для Эслами исключение из запрета на поездки, введённого в рамках восстановленных санкций ООН, однако получила отказ.

В США подтвердили, что выступили против такого исключения. Тегеран обвинил Вашингтон в давлении на Австрию и заявил о попытках ограничить международные поездки иранских должностных лиц.

МАГАТЭ впервые за 20 лет передало вопрос ядерной программы Ирана в СБ ООН10.09.26, 01:56 • 4007 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Международное агентство по атомной энергии
Reuters
Вена
Организация Объединенных Наций
Австрия
Соединённые Штаты
Иран