США не разрешили руководителю ядерной программы Ирана приехать на заседание МАГАТЭ, Тегеран протестует
Киев • УНН
США отказались поддержать исключение из санкций ООН для Мохаммада Эслами. Иран назвал аннулирование его визы политическим давлением.
Соединённые Штаты заблокировали участие руководителя ядерной программы Ирана Мохаммеда Эслами в Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, выступив против исключения из санкций ООН. Тегеран назвал это решение политическим актом, сообщает Reuters, пишет УНН.
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Эслами должен был приехать в Вену и выступить на ежегодной конференции государств — членов МАГАТЭ. Иран заявил, что Австрия сначала выдала ему визу, однако впоследствии аннулировала её.
Отмена и так называемое юридическое обоснование, выдвинутое в его отношении, являются ярким свидетельством политического акта и дальнейшей политизации этой организации
США выступили против исключения из санкций
Австрия обращалась с просьбой сделать для Эслами исключение из запрета на поездки, введённого в рамках восстановленных санкций ООН, однако получила отказ.
В США подтвердили, что выступили против такого исключения. Тегеран обвинил Вашингтон в давлении на Австрию и заявил о попытках ограничить международные поездки иранских должностных лиц.
МАГАТЭ впервые за 20 лет передало вопрос ядерной программы Ирана в СБ ООН10.09.26, 01:56 • 4007 просмотров