МАГАТЕ працює з росією та Україною над домовленістю про нове локальне припинення вогню на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції після чергової втрати станцією зовнішнього живлення. Про це йдеться у заяві організації у X 26 листопада, пише УНН.

Деталі

"МАГАТЕ веде переговори з російською федерацією та Україною щодо дев'ятого локального припинення вогню на ЗАЕС після чергового відключення зовнішнього електропостачання", - ідеться у заяві.

Підключення станції до єдиної зовнішньої лінії електропередачі, що залишилася, лінії "Феросплавна-1" напругою 330 кВ, як зазначається, "було перервано 25 листопада о 05:28 за місцевим часом, імовірно через військові дії". "У 28-й раз за час конфлікту ЗАЕС використовує аварійні дизель-генератори для забезпечення основних функцій ядерної безпеки", - вказали у МАГАТЕ.

"Ми знову зіткнулися із відключенням зовнішнього електропостачання на ЗАЕС. Постійна залежність від єдиної лінії електропередачі, а також розташування станції на лінії фронту активної зони бойових дій призводять до вкрай нестабільного зовнішнього електропостачання", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Доповнення

Як повідомляли в Енергоатомі, 25 листопада о 04:28 внаслідок обстрілу російських військ на правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції "Феросплавна", відключилася лінія електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1". Наразі власні потреби станції забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів.

Систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС через російські обстріли посилюють ризики ядерної аварії, наголосили в Енергоатомі.

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