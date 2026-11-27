МАГАТЭ работает с россией и Украиной над соглашением о новом локальном прекращении огня на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции после очередной потери станцией внешнего электроснабжения. Об этом говорится в заявлении организации в X 26 ноября, пишет УНН.

Детали

"МАГАТЭ ведет переговоры с российской федерацией и Украиной относительно девятого локального прекращения огня на ЗАЭС после очередного отключения внешнего электроснабжения", — говорится в заявлении.

Подключение станции к единственной оставшейся внешней линии электропередачи — линии "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ, как отмечается, "было прервано 25 ноября в 05:28 по местному времени, предположительно из-за военных действий". "В 28-й раз за время конфликта ЗАЭС использует аварийные дизель-генераторы для обеспечения основных функций ядерной безопасности", — указали в МАГАТЭ.

"Мы снова столкнулись с отключением внешнего электроснабжения на ЗАЭС. Постоянная зависимость от единственной линии электропередачи, а также расположение станции на линии фронта активной зоны боевых действий приводят к крайне нестабильному внешнему электроснабжению", — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Дополнение

Как сообщали в Энергоатоме, 25 ноября в 04:28 в результате обстрела российскими войсками на правом берегу Днепра, в 13 км от подстанции "Феросплавная", отключилась линия электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1". В настоящее время собственные нужды станции обеспечиваются за счет резервных дизель-генераторов.

Систематические повреждения энергетической инфраструктуры вблизи ЗАЭС из-за российских обстрелов усиливают риски ядерной аварии, подчеркнули в Энергоатоме.

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