Окупована ЗАЕС понад тиждень працює лише на генераторах - МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання, використовуючи лише генератори для роботи. Про це повідомляє МАГАТЕ, передає УНН.

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Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання і наразі використовує аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією, необхідною для виконання основних функцій ядерної безпеки та фізичної охорони - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросссі.

Зазначається, що 20 серпня станція втратила з’єднання з єдиною лінією зовнішнього електропостачання, що залишилася, лінією "Фероплавна-1" потужністю 330 кіловольт, внаслідок військових дій на північному березі річки Дніпро. Відтоді на станції працюють кілька генераторів для забезпечення електроенергією власних потреб, насамперед для насосів, що охолоджують усі шість реакторів та басейни вичерпаного палива.

З огляду на тривалу відсутність зовнішнього електропостачання група МАГАТЕ на ЗАЕС ретельно відстежує ситуацію з дизельним паливом.

У понеділок група відвідала більшість із 20 дизель-генераторних установок на об’єкті, щоб перевірити рівень палива в їхніх баках та оцінити, на скільки днів наявних запасів вистачить для забезпечення роботи станції, якщо зовнішнє електропостачання не буде відновлено.

Групу МАГАТЕ також поінформували, що остання поставка палива на зовнішнє сховище палива АЕС відбулася майже півроку тому, у березні. Наступна поставка, запланована на травень, як повідомляється, була відкладена через часті військові дії в цьому районі. МАГАТЕ немає можливості відвідати це сховище палива з березня 2025 року.

Проте у четвер та п’ятницю група спостерігала за перевезенням кількох десятків тонн дизельного палива з двох різних місць поза межами майданчика поблизу ЗАЕС до самої станції, як для складання звіту про стан ядерної безпеки станції, так і для забезпечення безпеки під час цих перевезень.

Нагадаємо

20 серпня ЗАЕС втратила зовнішнє живлення. Це сталось ушістнадцяте цьогоріч: резервні генератори підтримали критичні системи, але їхнє часте використання зношує обладнання.