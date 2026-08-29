Окупована ЗАЕС понад тиждень працює лише на генераторах - МАГАТЕ

$44.540.0351.86
ukenru
12:44 • 2602 перегляди
Після атак українських БПЛА на НПЗ, виробництво бензину в рф скоротилось до 70% від загальної потреби - ЗМІ
11:00 • 19076 перегляди
Близько чотирьох десятків поїздів ще відстають від графіка, але затримки в дорозі скорочуються
09:24 • 29329 перегляди
МЗС уточнило: у Непалі після повені розшукують 56 українців
08:59 • 23228 перегляди
"Боєприпасів поруч із будинками бути не може, будуть висновки" - Зеленський відреагував на удар рф на Київщині і детонацію та показав відеоVideo
08:32 • 18085 перегляди
Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини - ОВА
29 серпня, 01:55 • 42431 перегляди
Окупована частина Херсонщини понад добу без електропостачання після ударів по підстанціях
29 серпня, 00:38 • 40726 перегляди
У росії після удару СБУ по "Енгельсу" могло залишитися 37 боєздатних Ту-95МС – Defense Express
28 серпня, 23:54 • 23688 перегляди
Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії" між США та ВенесуелоюPhoto
28 серпня, 23:27 • 20627 перегляди
Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВАVideo
28 серпня, 20:21 • 25106 перегляди
"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
42%
754мм
Популярнi новини
У Києві через наслідки атаки можуть змінити рух автобусів №36Тр та №3729 серпня, 04:10 • 10511 перегляди
Туск про війну в Україні: "Наступні місяці будуть критичними"29 серпня, 06:43 • 11459 перегляди
У Непалі після повені зниклими вважаються вже 64 українці - МЗС 07:52 • 19333 перегляди
На трасі у бік Києва та Житомира відновлюють рух після атаки рф з детонацією09:30 • 13858 перегляди
Кількість загиблих після удару рф з детонацією на Київщині зросла до 3711:16 • 12092 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 61615 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 57649 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 56714 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 55365 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 54785 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Непал
Китай
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 22775 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 22064 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 75396 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 105393 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 101149 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Техніка
МіГ-29
Су-34

Окупована ЗАЕС понад тиждень працює лише на генераторах - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

ЗАЕС понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання через бойові дії. МАГАТЕ контролює запаси дизельного палива та його доставку.

Окупована ЗАЕС понад тиждень працює лише на генераторах - МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання, використовуючи лише генератори для роботи. Про це повідомляє МАГАТЕ, передає УНН.

Деталі

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання і наразі використовує аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією, необхідною для виконання основних функцій ядерної безпеки та фізичної охорони

 - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросссі.

Зазначається, що 20 серпня станція втратила з’єднання з єдиною лінією зовнішнього електропостачання, що залишилася, лінією "Фероплавна-1" потужністю 330 кіловольт, внаслідок військових дій на північному березі річки Дніпро. Відтоді на станції працюють кілька генераторів для забезпечення електроенергією власних потреб, насамперед для насосів, що охолоджують усі шість реакторів та басейни вичерпаного палива.

З огляду на тривалу відсутність зовнішнього електропостачання група МАГАТЕ на ЗАЕС ретельно відстежує ситуацію з дизельним паливом. 

У понеділок група відвідала більшість із 20 дизель-генераторних установок на об’єкті, щоб перевірити рівень палива в їхніх баках та оцінити, на скільки днів наявних запасів вистачить для забезпечення роботи станції, якщо зовнішнє електропостачання не буде відновлено.

Групу МАГАТЕ також поінформували, що остання поставка палива на зовнішнє сховище палива АЕС відбулася майже півроку тому, у березні. Наступна поставка, запланована на травень, як повідомляється, була відкладена через часті військові дії в цьому районі. МАГАТЕ немає можливості відвідати це сховище палива з березня 2025 року.

Проте у четвер та п’ятницю група спостерігала за перевезенням кількох десятків тонн дизельного палива з двох різних місць поза межами майданчика поблизу ЗАЕС до самої станції, як для складання звіту про стан ядерної безпеки станції, так і для забезпечення безпеки під час цих перевезень.

Нагадаємо

20 серпня ЗАЕС втратила зовнішнє живлення. Це сталось ушістнадцяте цьогоріч: резервні генератори підтримали критичні системи, але їхнє часте використання зношує обладнання.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна