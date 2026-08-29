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Оккупированная ЗАЭС более недели работает только на генераторах - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

ЗАЭС более недели остается без внешнего электроснабжения из-за боевых действий. МАГАТЭ контролирует запасы дизельного топлива и его поставки.

Оккупированная ЗАЭС более недели работает только на генераторах - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция уже более недели остается без внешнего электроснабжения, используя для работы только генераторы. Об этом сообщает МАГАТЭ, передает УНН.

Детали

Запорожская атомная электростанция уже более недели остается без внешнего электроснабжения и в настоящее время использует аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией, необходимой для выполнения основных функций ядерной безопасности и физической защиты

 - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Отмечается, что 20 августа станция потеряла соединение с единственной оставшейся линией внешнего электроснабжения - линией "Фероплавная-1" мощностью 330 киловольт - вследствие военных действий на северном берегу реки Днепр. С тех пор на станции работают несколько генераторов для обеспечения электроэнергией собственных нужд, прежде всего насосов, охлаждающих все шесть реакторов и бассейны отработавшего топлива.

В связи с длительным отсутствием внешнего электроснабжения группа МАГАТЭ на ЗАЭС тщательно отслеживает ситуацию с дизельным топливом. 

В понедельник группа посетила большинство из 20 дизель-генераторных установок на объекте, чтобы проверить уровень топлива в их баках и оценить, на сколько дней хватит имеющихся запасов для обеспечения работы станции, если внешнее электроснабжение не будет восстановлено.

Группу МАГАТЭ также проинформировали, что последняя поставка топлива на внешнее топливное хранилище АЭС состоялась почти полгода назад, в марте. Следующая поставка, запланированная на май, как сообщается, была отложена из-за частых военных действий в этом районе. МАГАТЭ не имеет возможности посетить это топливное хранилище с марта 2025 года.

Однако в четверг и пятницу группа наблюдала за перевозкой нескольких десятков тонн дизельного топлива из двух разных мест за пределами площадки вблизи ЗАЭС непосредственно на станцию - как для подготовки отчета о состоянии ядерной безопасности станции, так и для обеспечения безопасности во время этих перевозок.

Напомним

20 августа ЗАЭС потеряла внешнее питание. Это произошло уже в шестнадцатый раз в этом году: резервные генераторы поддержали критические системы, однако их частое использование изнашивает оборудование.

Павел Башинский

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