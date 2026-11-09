Працівник Запорізької АЕС загинув у результаті атаки безпілотника - у МАГАТЕ заявили про загрозу ядерній безпеці

$45.320.1250.650.40
ukenru
17:58 • 7156 перегляди
Буданов заявив, що в Абу-Дабі приділять увагу гуманітарному треку - на який результат очікує глава ОП
17:35 • 10103 перегляди
10 листопада в Україні будуть діяти відключення - скільки черг вимикатимуть
17:15 • 9158 перегляди
"Летить велика мильна бульбашка" - українські полярники зафіксували дивовижне явище Photo
16:19 • 15326 перегляди
Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України
15:53 • 4274 перегляди
Кушнер і Віткофф проведуть "тісні консультації" з представниками України, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі
15:25 • 17950 перегляди
Регламентний комітет повернув три постанови про скасування бюджетних висновків: чи вплине це на Держбюджет-2027
15:06 • 12089 перегляди
На мосту Патона в Києві змінять схему руху - на що варто звернути увагу водіямPhoto
14:49 • 11273 перегляди
Індія готова стати посередником у розблокуванні експорту зерна з України - Зеленський
Ексклюзив
14:33 • 16603 перегляди
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
14:15 • 15865 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
ЄС запустить для України спецмеханізм з допомоги після ударів рф - Зеленський9 листопада, 08:52 • 13446 перегляди
Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico9 листопада, 09:19 • 16757 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем9 листопада, 10:04 • 22992 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo9 листопада, 10:48 • 20890 перегляди
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда9 листопада, 12:44 • 16375 перегляди
Публікації
Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України16:19 • 15337 перегляди
Регламентний комітет повернув три постанови про скасування бюджетних висновків: чи вплине це на Держбюджет-202715:25 • 17960 перегляди
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
Ексклюзив
14:33 • 16612 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд14:15 • 15871 перегляди
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 53856 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Артем Довбик
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Італія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Летить велика мильна бульбашка" - українські полярники зафіксували дивовижне явище Photo17:15 • 9174 перегляди
"Він обов’язково залишиться у структурі “Динамо” - Суркіс про майбутнє Ярмоленка PhotoVideo16:50 • 5714 перегляди
Британського коміка Расселла Бренда засудили до 10,5 року ув’язнення за зґвалтування та сексуальне насильство16:26 • 6346 перегляди
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда9 листопада, 12:44 • 16626 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo9 листопада, 10:48 • 21126 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Опалення
Серіали
Соціальна мережа

Працівник Запорізької АЕС загинув у результаті атаки безпілотника - у МАГАТЕ заявили про загрозу ядерній безпеці

Київ • УНН

 • 112 перегляди

МАГАТЕ повідомило про загибель працівників ЗАЕС і Запорізької ТЕС через атаки безпілотників. Рафаель Гроссі засудив удари.

Працівник Запорізької АЕС загинув у результаті атаки безпілотника - у МАГАТЕ заявили про загрозу ядерній безпеці

Сьогодні внаслідок атаки безпілотника загинув працівник Запорізької атомної електростанції. Крім того, внаслідок удару безпілотника загинув працівник розташованої неподалік Запорізької теплової електростанції. Про це заявили у МАГАТЕ і наголосили на порушенні фундаментальних принципів ядерної безпеки, передає УНН.

Деталі

МАГАТЕ отримало інформацію про те, що сьогодні внаслідок атаки безпілотника загинув працівник Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Це черговий інцидент, що зачіпає персонал станції та створює додаткову загрозу ядерній безпеці й захищеності в умовах воєнного конфлікту. Крім того, сьогодні внаслідок удару безпілотника загинув працівник розташованої неподалік Запорізької теплової електростанції. Це сталося через кілька днів після того, як, за повідомленнями, внаслідок атаки безпілотника загинув ще один працівник ЗАЕС.

росія перетворила Запорізьку АЕС на військову базу - ГУР13.07.26, 16:57 • 3978 переглядiв

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі рішуче засуджує ці смертоносні удари, наголошуючи, що вони є неприпустимими нападами, які порушують фундаментальні принципи ядерної безпеки. Генеральний директор Гроссі заявив, що будь-які подібні атаки на працівників атомних електростанцій мають бути негайно припинені. Він також додає, що весь персонал АЕС повинен мати можливість виконувати свою важливу роботу без зайвого стресу чи страху.

Шість командирів росгвардії отримали вироки за обстріл Запорізької АЕС - Генпрокурор28.07.26, 10:41 • 5887 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Вибухи
Енергоатом
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька АЕС