Працівник Запорізької АЕС загинув у результаті атаки безпілотника - у МАГАТЕ заявили про загрозу ядерній безпеці

Сьогодні внаслідок атаки безпілотника загинув працівник Запорізької атомної електростанції. Крім того, внаслідок удару безпілотника загинув працівник розташованої неподалік Запорізької теплової електростанції. Про це заявили у МАГАТЕ і наголосили на порушенні фундаментальних принципів ядерної безпеки, передає УНН.

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МАГАТЕ отримало інформацію про те, що сьогодні внаслідок атаки безпілотника загинув працівник Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Це черговий інцидент, що зачіпає персонал станції та створює додаткову загрозу ядерній безпеці й захищеності в умовах воєнного конфлікту. Крім того, сьогодні внаслідок удару безпілотника загинув працівник розташованої неподалік Запорізької теплової електростанції. Це сталося через кілька днів після того, як, за повідомленнями, внаслідок атаки безпілотника загинув ще один працівник ЗАЕС.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі рішуче засуджує ці смертоносні удари, наголошуючи, що вони є неприпустимими нападами, які порушують фундаментальні принципи ядерної безпеки. Генеральний директор Гроссі заявив, що будь-які подібні атаки на працівників атомних електростанцій мають бути негайно припинені. Він також додає, що весь персонал АЕС повинен мати можливість виконувати свою важливу роботу без зайвого стресу чи страху.

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