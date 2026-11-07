США пропонують до $20 млн за дані про ядерну програму Ірану

$45.4451.04
ukenru
07:49 • 2188 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" по виробнику комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі
07:18 • 6330 перегляди
4 ракети знешкодили під час масованої атаки рф балістикою з "Цирконами"
06:59 • 6848 перегляди
росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР
06:30 • 8650 перегляди
У Києві після атаки рф складно зі світлом, водою і теплом, перекрито Північний містPhotoVideo
04:30 • 17629 перегляди
Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп
6 листопада, 23:19 • 33073 перегляди
Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури
6 листопада, 22:17 • 29226 перегляди
Генерала СБУ Дуку взяли під варту із заставою 65 млн грн
6 листопада, 21:15 • 21174 перегляди
У жовтні рф втратила понад 54 тисячі військових убитими й пораненими - Сибіга
6 листопада, 20:32 • 21586 перегляди
Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна
6 листопада, 19:47 • 22683 перегляди
росія готує удари по енергетиці, мостам, цивільній інфраструктурі України - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
На Київщині дрони влучили в будинок: двоє постраждалих6 листопада, 23:46 • 9366 перегляди
В російському орлі повідомляють про ракетний удар по військовому заводу "Протон"Video7 листопада, 00:17 • 7900 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє постраждалих і пошкоджені будинки7 листопада, 01:19 • 15696 перегляди
Збірна України з хокею вдруге перемогла на Європейському кубку наційVideo7 листопада, 01:50 • 6756 перегляди
"Зелені" звинуватили АдН у російській пропаганді через виступ Мендель у Бундестагу02:52 • 10064 перегляди
Публікації
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 22019 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 35018 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 28252 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 53161 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 53362 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Джей Ді Венс
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 16913 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 15966 перегляди
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ6 листопада, 15:01 • 20130 перегляди
ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф6 листопада, 14:12 • 20792 перегляди
Пристрасті в F1: чому наростає протистояння між гонщиками команди Ferrari6 листопада, 13:53 • 19213 перегляди
Актуальне
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Starlink
ФАБ-500
Financial Times

США пропонують до $20 млн за дані про ядерну програму Ірану

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Держдеп США оголосив винагороду до $20 млн і можливе переселення за інформацію про ядерну програму Ірану. Тегеран, за повідомленням, збагачує уран до 60%.

США пропонують до $20 млн за дані про ядерну програму Ірану

Державний департамент США пропонує винагороду обсягом до 20 мільйонів доларів та можливе переселення за інформацію про ядерну програму Ірану. Про це йдеться у заяві Держдепу США від 6 листопада, передає УНН

Деталі 

"Програма "Винагорода за справедливість" (RFJ) пропонує винагороду обсягом до 20 мільйонів доларів та можливість переселення за інформацію про ядерну програму Ірану, зокрема про її об’єкти, обладнання та пов’язаний з нею персонал, зокрема представників наукових кіл, або про переміщення будь-яких з перелічених вище об’єктів чи осіб", - йдеться у заяві. 

Як заявили у Держдепі, у 2025 році МАГАТЕ повідомило, що Іран збагачує уран до 60-відсоткової чистоти - рівня, який технічно знаходиться за крок від 90-відсоткового, необхідного для створення ядерної зброї. 

"Іран є єдиною державою, що не володіє ядерною зброєю, яка виробляє уран із таким високим рівнем збагачення. Експерти оцінюють, що цієї кількості, у разі подальшого збагачення, могло б вистачити для виготовлення кількох одиниць ядерної зброї. Недотримання режимом зобов’язань перед МАГАТЕ щодо гарантій призвело до втрати агентством "безперервності знань" стосовно виробництва та запасів Іраном таких ключових компонентів, як центрифуги", - йдеться у заяві Держдепу. 

Зазначимо, "Винагорода за справедливість" - це провідна програма Державного департаменту США з виплати винагород у сфері національної безпеки. Вона була заснована на підставі закону 1984 року про боротьбу з міжнародним тероризмом і перебуває під управлінням Бюро дипломатичної безпеки. Місія програми RFJ полягає у виплаті винагород за інформацію, яка захищає життя американців та сприяє досягненню цілей національної безпеки США. 

Нагадаємо 

Іран направив Сполученим Штатам ядерну пропозицію через Катар, яка обговорюватиметься лише після того, як Вашингтон виконає сім вимог Тегерана.  

Віцепрезидент США Джей Ді Венс останні два тижні особисто брав участь у непрямих переговорах з Іраном, спрямованих на досягнення нового припинення вогню та відновлення ядерних переговорів.  

Павло Башинський

Світ
Ядерна зброя
Джей Ді Венс
Міжнародне агентство з атомної енергії
Державний департамент США
Катар
Сполучені Штати Америки
Іран