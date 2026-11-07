США пропонують до $20 млн за дані про ядерну програму Ірану

Державний департамент США пропонує винагороду обсягом до 20 мільйонів доларів та можливе переселення за інформацію про ядерну програму Ірану. Про це йдеться у заяві Держдепу США від 6 листопада, передає УНН.

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"Програма "Винагорода за справедливість" (RFJ) пропонує винагороду обсягом до 20 мільйонів доларів та можливість переселення за інформацію про ядерну програму Ірану, зокрема про її об’єкти, обладнання та пов’язаний з нею персонал, зокрема представників наукових кіл, або про переміщення будь-яких з перелічених вище об’єктів чи осіб", - йдеться у заяві.

Як заявили у Держдепі, у 2025 році МАГАТЕ повідомило, що Іран збагачує уран до 60-відсоткової чистоти - рівня, який технічно знаходиться за крок від 90-відсоткового, необхідного для створення ядерної зброї.

"Іран є єдиною державою, що не володіє ядерною зброєю, яка виробляє уран із таким високим рівнем збагачення. Експерти оцінюють, що цієї кількості, у разі подальшого збагачення, могло б вистачити для виготовлення кількох одиниць ядерної зброї. Недотримання режимом зобов’язань перед МАГАТЕ щодо гарантій призвело до втрати агентством "безперервності знань" стосовно виробництва та запасів Іраном таких ключових компонентів, як центрифуги", - йдеться у заяві Держдепу.

Зазначимо, "Винагорода за справедливість" - це провідна програма Державного департаменту США з виплати винагород у сфері національної безпеки. Вона була заснована на підставі закону 1984 року про боротьбу з міжнародним тероризмом і перебуває під управлінням Бюро дипломатичної безпеки. Місія програми RFJ полягає у виплаті винагород за інформацію, яка захищає життя американців та сприяє досягненню цілей національної безпеки США.

Нагадаємо

Іран направив Сполученим Штатам ядерну пропозицію через Катар, яка обговорюватиметься лише після того, як Вашингтон виконає сім вимог Тегерана.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс останні два тижні особисто брав участь у непрямих переговорах з Іраном, спрямованих на досягнення нового припинення вогню та відновлення ядерних переговорів.