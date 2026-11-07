Венс очолює закулісне просування нової угоди з Іраном - Axios

Віцепрезидент США Джей Ді Венс останні два тижні особисто брав участь у непрямих переговорах з Іраном, спрямованих на досягнення нового припинення вогню та відновлення ядерних переговорів. Про це з посиланням на слова двох джерел, знайомих із ситуацією, повідомляє Axios, пише УНН.

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"Активна участь Венса показує, що він бере на себе ініціативу вивести США з конфлікту, який він звинувачував у нищівних поразках республіканців на виборах цього тижня. Це також піднімає останній раунд непрямих переговорів на найвищі рівні адміністрації", - ідеться у публікації.

Американські чиновники та регіональні джерела кажуть, що на поточний момент Трамп готовий дозволити дипломатичним зусиллям розвиватися і хоче подивитися, чи можливе укладення будь-якої угоди.

"Ми з ними розмовляємо", - сказав Трамп журналістам у п'ятницю, 6 листопада, відповідаючи на запитання про своє послання Ірану.

Але якщо він передумає і надасть наказ про відновлення ударів, американські військові готові почати удари у відносно короткі терміни, вказує видання.

За словами джерел, безпосередньо знайомих із ситуацією, Венс майже щодня спілкується з прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані, начальником штабу пакистанської армії фельдмаршалом Асімом Муніром та іншими посередниками з приводу переговорів із Іраном.

У переговорах також беруть участь посланець Білого дому Стів Віткофф та радник президента Трампа та його зять Джаред Кушнер.

Джерела повідомили, що Венс і катарські та пакистанські посередники обговорювали можливість проведення робочої технічної зустрічі між США та Іраном найближчими днями, але вона поки що не відбулася.

Роль Венса у переговорах

Венс був найскептичнішим голосом у найближчому оточенні Трампа з приводу війни до її початку наприкінці лютого, виступаючи натомість за дипломатичне рішення.

Він очолював американську переговорну групу на саміті щодо Ірану в Ісламабаді у квітні та особисто брав участь у переговорах, які призвели до підписання у червні меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.

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Потім Венс очолив американську делегацію на раунді прямих переговорів із Іраном у Швейцарії, які завершилися зобов'язанням Ірану запросити інспекторів ООН відвідати його ядерні об'єкти.

Але невдовзі після цього Корпус вартових ісламської революції Ірану відновив атаки на кораблі, що призвело до зриву меморандуму.

Два тижні тому Венс надіслав листа до секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсена Резаї з пропозицією відновити прямі переговори.

Резаї - один із найближчих соратників верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.

Іранські офіційні особи заявили, що лист Венса створив позитивний імпульс для поновлення переговорів.

У середу Венс заявив, що війна стала головною причиною поразки республіканців під час виборів.

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Джерела, які беруть участь у посередницьких зусиллях, кажуть, що прогрес є, але він дуже повільний.

"Протягом останніх кількох тижнів ми працювали з колегами з адміністрації США, які щиро прагнуть знайти спосіб стримати ситуацію та деескалувати її. Завдяки їм та завдяки мудрим голосам у Тегерані ми запобігли виходу ситуації з-під контролю", - заявив прем'єр-міністр Катару у п'ятницю ввечері.

Він додав, що переговори з адміністрацією Трампа продовжилися і після проміжних виборів, хоч і не були такими активними, як у попередні дні, "бо вони мали інші питання".

Тим не менш, він зазначив, що намір США знайти дипломатичне рішення "все ще існує", і наголосив, що угода можлива.

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У п'ятницю вранці Трамп поговорив з еміром Катару шейхом Тамімом аль-Тані про зусилля Катару щодо подолання розбіжностей між США та Іраном щодо операції.

Шейх Тамім наголосив на необхідності "продовжувати діалог і використовувати дипломатичні засоби для вирішення розбіжностей, запобігання подальшій ескалації в регіоні та забезпечення свободи морського судноплавства та безпеки постачання енергоносіїв", йдеться у заяві його канцелярії.

Водночас у п'ятницю, 6 листопада, американські військові завдали удару по зенітній ракетній установці на острові Кешм в Ормузькій протоці після того, як вона випустила ракету по американському винищувачу, підтвердив Трамп.