Вэнс возглавляет закулисное продвижение новой сделки с Ираном - Axios
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс через посредников работает над прекращением огня и возобновлением ядерных переговоров с Ираном. Трамп допускает дипломатическое соглашение, но военные готовы возобновить удары.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс последние две недели лично участвовал в непрямых переговорах с Ираном, направленных на достижение нового прекращения огня и возобновление ядерных переговоров. Об этом со ссылкой на слова двух источников, знакомых с ситуацией, сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
"Активное участие Вэнса показывает, что он берет на себя инициативу вывести США из конфликта, который он обвинял в сокрушительных поражениях республиканцев на выборах на этой неделе. Это также поднимает последний раунд непрямых переговоров на самый высокий уровень администрации", - говорится в публикации.
Американские чиновники и региональные источники говорят, что на данный момент Трамп готов позволить дипломатическим усилиям развиваться и хочет посмотреть, возможно ли заключение какого-либо соглашения.
"Мы с ними разговариваем", - сказал Трамп журналистам в пятницу, 6 ноября, отвечая на вопрос о своем послании Ирану.
Но если он передумает и отдаст приказ о возобновлении ударов, американские военные готовы начать удары в относительно короткие сроки, указывает издание.
По словам источников, непосредственно знакомых с ситуацией, Вэнс почти ежедневно общается с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани, начальником штаба пакистанской армии фельдмаршалом Асимом Муниром и другими посредниками по поводу переговоров с Ираном.
В переговорах также участвуют посланник Белого дома Стив Уиткофф и советник президента Трампа и его зять Джаред Кушнер.
Источники сообщили, что Вэнс и катарские и пакистанские посредники обсуждали возможность проведения рабочей технической встречи между США и Ираном в ближайшие дни, но она пока не состоялась.
Роль Вэнса в переговорах
Вэнс был самым скептически настроенным голосом в ближайшем окружении Трампа относительно войны до ее начала в конце февраля, выступая вместо этого за дипломатическое решение.
Он возглавлял американскую переговорную группу на саммите по Ирану в Исламабаде в апреле и лично участвовал в переговорах, которые привели к подписанию в июне меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
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Затем Вэнс возглавил американскую делегацию на раунде прямых переговоров с Ираном в Швейцарии, которые завершились обязательством Ирана пригласить инспекторов ООН посетить его ядерные объекты.
Но вскоре после этого Корпус стражей исламской революции Ирана возобновил атаки на корабли, что привело к срыву меморандума.
Две недели назад Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с предложением возобновить прямые переговоры.
Резаи - один из ближайших соратников верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Иранские официальные лица заявили, что письмо Вэнса создало положительный импульс для возобновления переговоров.
В среду Вэнс заявил, что война стала главной причиной поражения республиканцев на выборах.
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Источники, участвующие в посреднических усилиях, говорят, что прогресс есть, но он очень медленный.
"В течение последних нескольких недель мы работали с коллегами из администрации США, которые искренне стремятся найти способ сдержать ситуацию и деэскалировать ее. Благодаря им и благодаря мудрым голосам в Тегеране мы предотвратили выход ситуации из-под контроля", - заявил премьер-министр Катара в пятницу вечером.
Он добавил, что переговоры с администрацией Трампа продолжились и после промежуточных выборов, хотя и не были такими активными, как в предыдущие дни, "потому что у них были другие вопросы".
Тем не менее он отметил, что намерение США найти дипломатическое решение "все еще существует", и подчеркнул, что соглашение возможно.
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В пятницу утром Трамп поговорил с эмиром Катара шейхом Тамимом аль-Тани об усилиях Катара по преодолению разногласий между США и Ираном относительно операции.
Шейх Тамим подчеркнул необходимость "продолжать диалог и использовать дипломатические средства для разрешения разногласий, предотвращения дальнейшей эскалации в регионе и обеспечения свободы морского судоходства и безопасности поставок энергоносителей", говорится в заявлении его канцелярии.
Между тем в пятницу, 6 ноября, американские военные нанесли удар по зенитной ракетной установке на острове Кешм в Ормузском проливе после того, как она выпустила ракету по американскому истребителю, подтвердил Трамп.