Вэнс взялся за "отравленную чашу" внешнеполитических миссий Трампа - FT

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вернулся в Вашингтон в воскресенье, но с небольшим результатом своих усилий по выполнению некоторых из важнейших и необычных внешнеполитических маневров президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Вэнс после 21 часа переговоров с иранскими чиновниками объявил об отсутствии соглашения о прекращении американо-израильской войны против Тегерана.

Его поездка в Венгрию несколько дней назад для привлечения поддержки премьер-министра Виктора Орбана также оказалась безрезультатной. Давний лидер популистов и союзник Трампа потерпел сокрушительное поражение на парламентских выборах.

"Двойная неудача стала серьезным препятствием для вице-президента, которого многие считают преемником Трампа, и которого в последние дни отправляли по всему миру с миссиями, где шансы были против него", - говорится в сообщении.

Тем временем Вэнс, обратившийся в католицизм, "наблюдал, как его босс на выходных углублялся в спор с Папой Львом и посещал бой UFC с Марко Рубио, государственным секретарем и соперником в борьбе за титул Maga", пишет издание.

"Мы точно знали, что у Виктора очень высокие шансы проиграть эти выборы, - сказал Вэнс в понедельник Fox News. - Мы сделали это, потому что он один из немногих европейских лидеров, которых мы видели, кто был готов противостоять бюрократии в Брюсселе, которая очень плохо влияет на США".

Вице-президент США также защитил усилия своей команды в Исламабаде, ссылаясь на "определенный прогресс" в течение выходных. "[Иран] двигался в нашем направлении, поэтому, я думаю, мы бы сказали, что у нас были некоторые хорошие признаки, но они не продвинулись достаточно далеко", - сказал он Fox News.

Эксперты по внешней политике и бывшие чиновники США заявили, что нереалистично ожидать, что вице-президент выйдет с полноценным соглашением после первого раунда переговоров с иранцами.

"Ни один здравомыслящий человек не ожидал бы соглашения между США и Ираном за один день переговоров, - сказал Фил Гордон, который был советником вице-президента США по национальной безопасности Камалы Харрис. - Отправка вице-президента на это также, кажется, обрекала его на предсказуемый провал".

Американский чиновник заявил, что переговорщики поехали в Исламабад, ожидая, что встречи будут короткими, чтобы подготовить план будущих переговоров. Однако продолжительность переговоров и высокий статус делегаций США и Ирана рассматриваются как отражение серьезной приверженности обеих сторон переговорам.

Роль Вэнса как главы делегации США, в которую входили специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, поставила его в неловкое положение, поскольку он долго выступал против военного вмешательства США за рубежом.

Распространены сообщения о том, что Вэнс, ветеран войны в Ираке, прохладно относился к планам Трампа начать войну с Израилем против Ирана. Теперь он стал лицом усилий по прекращению этой войны.

Иран действительно может быть отравленной чашей для Вэнса. Но если он действительно разрешит это, это в значительной степени поможет ему стать президентом - сказал Курт Миллс, исполнительный директор журнала American Conservative.

Политический рейтинг вице-президента США упал на фоне того, как и сам Трамп борется со снижением рейтингов одобрения. Последние средние показатели RealClearPolitics показывают, что чуть менее 41 процента американцев имеют благоприятное мнение о вице-президенте, по сравнению с почти 50 процентами, которые имеют негативное мнение.

"Он полностью скован повесткой дня президента", - сказала Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center.

В Будапеште, даже когда опросы общественного мнения показывали, что Орбан потерпел сокрушительное поражение на выборах в воскресенье, Вэнс, кажется, был гораздо больше в своей стихии.

"Вэнс гораздо больше хотел бы говорить о Европе, чем об Иране, - сказал Миллс. - Он полетел в Венгрию, потому что хотел, он полетел в Пакистан, потому что ему нужно было".

В серии публичных выступлений он выступал против ЕС и приветствовал консервативное мировоззрение, которое разделяют администрации Трампа и Орбана.

Во вторник вечером Вэнс спросил на переполненном спортивном стадионе в Будапеште: "Будете ли вы против бюрократов в Брюсселе? Будете ли вы за суверенитет и демократию? Будете ли вы за западную цивилизацию?"

Он добавил: "Тогда, друзья мои, идите на избирательные участки на выходных и будьте с Виктором Орбаном", и получил овации стоя.

Пять дней спустя соперник Орбана Петер Мадьяр победил на парламентских выборах, а его партия "Тиса" получила подавляющее большинство в 138 из 199 мест.