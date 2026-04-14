Вэнс взялся за "отравленную чашу" внешнеполитических миссий Трампа - FT

$43.440.0250.750.16
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.1м/с
50%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Победа Мадьяра в Венгрии не гарантирует Украине 90 миллиардов евро от ЕС - СМИ14 апреля, 00:39 • 15467 просмотра
У Путина обвинили Финляндию и страны Балтии в причастности к атакам на Россию03:30 • 9510 просмотра
Враг атаковал боевым дроном многоэтажку в Харькове03:46 • 14468 просмотра
Bloomberg узнал о подходе Буданова к мирным переговорам05:59 • 13163 просмотра
Зеленский подписал закон из пакета МВФ о военном сборе на три года после войны06:59 • 8064 просмотра
публикации
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в ценеPhoto13 апреля, 13:37 • 48765 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет13 апреля, 12:45 • 37135 просмотра
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
Эксклюзив
13 апреля, 10:33 • 33340 просмотра
Свекла - польза и вред для организма - как правильно употреблять и кому нельзя12 апреля, 07:41 • 49795 просмотра
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми – как защитить ребенка и распознать опасность11 апреля, 06:00 • 71308 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Ван И (политик)
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Реклама
УНН Lite
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo07:44 • 2202 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 16088 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 26267 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда11 апреля, 19:52 • 29947 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов11 апреля, 19:31 • 22791 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times
Шахед-136

Вэнс взялся за "отравленную чашу" внешнеполитических миссий Трампа - FT

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Вице-президент США вернулся без результатов после 21 часа переговоров с Тегераном. Его поддержка Орбана в Венгрии также не помогла союзнику.

Вэнс взялся за "отравленную чашу" внешнеполитических миссий Трампа - FT

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вернулся в Вашингтон в воскресенье, но с небольшим результатом своих усилий по выполнению некоторых из важнейших и необычных внешнеполитических маневров президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Вэнс после 21 часа переговоров с иранскими чиновниками объявил об отсутствии соглашения о прекращении американо-израильской войны против Тегерана.

Его поездка в Венгрию несколько дней назад для привлечения поддержки премьер-министра Виктора Орбана также оказалась безрезультатной. Давний лидер популистов и союзник Трампа потерпел сокрушительное поражение на парламентских выборах.

Поражение "Фидес" Орбана в Венгрии превратилось в публичное празднование13.04.26, 08:57 • 7762 просмотра

"Двойная неудача стала серьезным препятствием для вице-президента, которого многие считают преемником Трампа, и которого в последние дни отправляли по всему миру с миссиями, где шансы были против него", - говорится в сообщении.

Тем временем Вэнс, обратившийся в католицизм, "наблюдал, как его босс на выходных углублялся в спор с Папой Львом и посещал бой UFC с Марко Рубио, государственным секретарем и соперником в борьбе за титул Maga", пишет издание.

"Мы точно знали, что у Виктора очень высокие шансы проиграть эти выборы, - сказал Вэнс в понедельник Fox News. - Мы сделали это, потому что он один из немногих европейских лидеров, которых мы видели, кто был готов противостоять бюрократии в Брюсселе, которая очень плохо влияет на США".

Вице-президент США также защитил усилия своей команды в Исламабаде, ссылаясь на "определенный прогресс" в течение выходных. "[Иран] двигался в нашем направлении, поэтому, я думаю, мы бы сказали, что у нас были некоторые хорошие признаки, но они не продвинулись достаточно далеко", - сказал он Fox News.

Эксперты по внешней политике и бывшие чиновники США заявили, что нереалистично ожидать, что вице-президент выйдет с полноценным соглашением после первого раунда переговоров с иранцами.

"Ни один здравомыслящий человек не ожидал бы соглашения между США и Ираном за один день переговоров, - сказал Фил Гордон, который был советником вице-президента США по национальной безопасности Камалы Харрис. - Отправка вице-президента на это также, кажется, обрекала его на предсказуемый провал".

Американский чиновник заявил, что переговорщики поехали в Исламабад, ожидая, что встречи будут короткими, чтобы подготовить план будущих переговоров. Однако продолжительность переговоров и высокий статус делегаций США и Ирана рассматриваются как отражение серьезной приверженности обеих сторон переговорам.

Роль Вэнса как главы делегации США, в которую входили специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, поставила его в неловкое положение, поскольку он долго выступал против военного вмешательства США за рубежом.

Распространены сообщения о том, что Вэнс, ветеран войны в Ираке, прохладно относился к планам Трампа начать войну с Израилем против Ирана. Теперь он стал лицом усилий по прекращению этой войны.

Иран действительно может быть отравленной чашей для Вэнса. Но если он действительно разрешит это, это в значительной степени поможет ему стать президентом

- сказал Курт Миллс, исполнительный директор журнала American Conservative.

Политический рейтинг вице-президента США упал на фоне того, как и сам Трамп борется со снижением рейтингов одобрения. Последние средние показатели RealClearPolitics показывают, что чуть менее 41 процента американцев имеют благоприятное мнение о вице-президенте, по сравнению с почти 50 процентами, которые имеют негативное мнение.

"Он полностью скован повесткой дня президента", - сказала Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center.

В Будапеште, даже когда опросы общественного мнения показывали, что Орбан потерпел сокрушительное поражение на выборах в воскресенье, Вэнс, кажется, был гораздо больше в своей стихии.

"Вэнс гораздо больше хотел бы говорить о Европе, чем об Иране, - сказал Миллс. - Он полетел в Венгрию, потому что хотел, он полетел в Пакистан, потому что ему нужно было".

В серии публичных выступлений он выступал против ЕС и приветствовал консервативное мировоззрение, которое разделяют администрации Трампа и Орбана.

Во вторник вечером Вэнс спросил на переполненном спортивном стадионе в Будапеште: "Будете ли вы против бюрократов в Брюсселе? Будете ли вы за суверенитет и демократию? Будете ли вы за западную цивилизацию?"

Он добавил: "Тогда, друзья мои, идите на избирательные участки на выходных и будьте с Виктором Орбаном", и получил овации стоя.

Пять дней спустя соперник Орбана Петер Мадьяр победил на парламентских выборах, а его партия "Тиса" получила подавляющее большинство в 138 из 199 мест.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Филип Гордон
Камала Харрис
Джей Ди Вэнс
Фокс Ньюс
Financial Times
Вашингтон
Исламабад
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Венгрия
Будапешт
Пакистан