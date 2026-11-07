США предлагают до $20 млн за данные о ядерной программе Ирана
Киев • УНН
Госдепартамент США объявил вознаграждение до $20 млн и возможное переселение за информацию о ядерной программе Ирана. Тегеран, по сообщениям, обогащает уран до 60%.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере до 20 миллионов долларов и возможное переселение за информацию о ядерной программе Ирана. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США от 6 ноября, передает УНН.
Детали
"Программа "Вознаграждение за справедливость" (RFJ) предлагает вознаграждение в размере до 20 миллионов долларов и возможность переселения за информацию о ядерной программе Ирана, в частности о ее объектах, оборудовании и связанном с ней персонале, включая представителей научных кругов, или о перемещении любых из перечисленных выше объектов или лиц", - говорится в заявлении.
Как заявили в Госдепартаменте, в 2025 году МАГАТЭ сообщило, что Иран обогащает уран до 60-процентной чистоты - уровня, который технически находится в шаге от 90-процентного, необходимого для создания ядерного оружия.
"Иран является единственным государством, не обладающим ядерным оружием, которое производит уран с таким высоким уровнем обогащения. Эксперты оценивают, что этого количества в случае дальнейшего обогащения могло бы хватить для изготовления нескольких единиц ядерного оружия. Несоблюдение режимом обязательств перед МАГАТЭ в отношении гарантий привело к утрате агентством "непрерывности знаний" о производстве и запасах Ирана таких ключевых компонентов, как центрифуги", - говорится в заявлении Госдепартамента.
Отметим, "Вознаграждение за справедливость" - это ведущая программа Государственного департамента США по выплате вознаграждений в сфере национальной безопасности. Она была учреждена на основании закона 1984 года о борьбе с международным терроризмом и находится под управлением Бюро дипломатической безопасности. Миссия программы RFJ заключается в выплате вознаграждений за информацию, которая защищает жизни американцев и способствует достижению целей национальной безопасности США.
Напомним
Иран направил Соединенным Штатам ядерное предложение через Катар, которое будет обсуждаться только после того, как Вашингтон выполнит семь требований Тегерана.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс последние две недели лично участвовал в непрямых переговорах с Ираном, направленных на достижение нового прекращения огня и возобновление ядерных переговоров.