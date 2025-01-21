Зеленский: Иран уже втянут в войну, предоставляя россии дальнобойные дроны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "глобально Иран уже втянут в войну", предоставляя россии дальнобойные дроны и лицензии на их производство. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сил рф не хватило нас вытеснить. Сегодня там более 60 тыс. российских военных. Кроме этого, было 12 тыс. корейцев, из которых 4 тыс. погибли. Это была стратегия путина - втянуть еще одну страну. Я не смотрел, что он подписал с Ираном. Пока мы не нашли пункта о том, что он может затянуть и иранских военных в эту войну, хотя, я считаю, глобально Иран уже втянут в эту войну после того, как они начали наносить удары по нашей инфраструктуре, по больницам, по школам, убивать наших людей своими дальнобойными дронами и дали лицензии на производство этих дронов на территории россии", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины сообщил, что часть военной помощи США за 2024 год до сих пор в пути. На востоке Украины сложная ситуация из-за значительной концентрации российских войск.