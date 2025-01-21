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Зеленський: Іран вже втягнутий у війну, надаючи росії далекобійні дрони

Зеленський: Іран вже втягнутий у війну, надаючи росії далекобійні дрони

Київ • УНН

 • 29464 перегляди

Президент України заявив у Давосі, що Іран фактично бере участь у війні, надаючи рф дрони та ліцензії на їх виробництво. На сході України зосереджено понад 60 тисяч російських військових.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "глобально Іран вже втягнутий у війну", надаючи росії далекобійні дрони та ліцензії на їхнє виробництво. Про це Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Сил рф не вистачило нас витиснути. Сьогодні там понад 60 тис. російських військових. Окрім цього, було 12 тис. корейців, з яких 4 тис. загинули. Це була стратегія путіна втягнути ще одну країну. Я не дивився, що він підписав з Іраном. Поки що ми не знайшли пункту щодо того, що він може затягнути і іранських військових у цю війну, хоча, я вважаю, глобально Іран вже втягнутий у цю війну після того, як вони почали наносити удари по нашій інфраструктурі, по лікарнях, по школах, вбивати наших людей своїми далекобійними дронами і дали ліцензії на виробництво цих дронів на території росії", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України повідомив, що частина військової допомоги США за 2024 рік досі в дорозі. На сході України складна ситуація через значну концентрацію російських військ.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

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