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Іран представив ще одну балістичну ракету та нову версію "шахеда"

Іран представив ще одну балістичну ракету та нову версію "шахеда"

Київ • УНН

 • 21637 перегляди

На військовому параді в Ірані показали нову балістичну ракету "Jihad" з радіусом дії 1000 км. Також представлено новий безпілотник Shahed-136B з дальністю польоту до 4000 км.

Днями під час військового параду присвяченого до початку тижня "Священної оборони" Іран показав нову балістичну ракету "Jihad" та новий безпілотник Shahed-136B. Про це пише УНН з посиланням на IRNA та Tasnim News Agency.

Деталі

Парад був влаштований в річницю початку вторгнення іракського диктатора Саддама Хусейна в Іран 44 роки тому. На церемонії в Тегерані були присутні президент Ірану Масуд Пезешкіан і високопоставлені військові.

Зазначається, що у суботу було продемонстровано 23 балістичні ракети, серед яких 2 ракети Kheibar Shekan, 2 ракети Fatah, 4 ракети Haj Qasem, 2 ракети Qadr H, 2 ракети Emad, 3 ракети Khorramshahr, 4 ракети Sejil і 4 ракети Jihad. 

До параду долучились війська іранської армії, Корпус вартових ісламської революції (КВІР), поліція, прикордонна служба та Басідж.

Видання Tasnim, яке пов’язують з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), стверджує що нова балістична ракета "Jihad" працює на рідкому паливі. Водночас видання Al-Monitor з посиланням на іранську державну новинну агенцію IRNA повідомляє що це твердопаливна ракета.

Також заявлено що нова ракета має уламково-фугасну відокремлювану бойову частину, та радіус дії 1000 км. Ракети надійшли на озброєння повітряно-космічних сил КВІР.

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Окрім того, на параді  також була представлена нова версія БПЛА Shahed-136 – Shahed-136B. Згідно з інформацією видання Al-Monitor, дальність польоту нового дрона сягає 4000 км.

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Нагадаємо

Як з'ясували журналісти Reuters Іран не поставив пускові установки з ракетами Fath-360, що підняло питання про те, коли і чи буде цю зброю введено в експлуатацію. Причини незрозумілі, що викликає питання про можливе використання цієї зброї проти України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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