Іран не відправив до рф пускові установки до ракет Fath-360 - ЗМІ

Іран не включив мобільні пускові установки до балістичних ракет ближньої дії, у постачанні яких Вашингтон минулого тижня звинуватив Тегеран, до росії для використання проти України. Про це з посиланням на три джерела, обізнані про це питання, повідомляє Reuters, передає УНН.

Джерела - європейський дипломат, європейський співробітник розвідки та американський чиновник - заявили, що незрозуміло, чому Іран не поставив пускові установки з ракетами Fath-360, що підняло питання про те, коли і чи буде цю зброю введено в експлуатацію.

Американський чиновник, який, як і інші джерела, говорив на умовах анонімності, сказав, що Іран не поставив пускові установки на момент оголошення США про постачання Іраном зброї. Європейський співробітник розвідки сказав, не вдаючись у подробиці, що вони не очікували, що Іран надасть пускові установки.

Reuters першим повідомив про план Ірану відправити ракети в Росію.

Два експерти повідомили Reuters, що може бути кілька причин, через які пускові установки не були відправлені. Одна з них полягає в тому, що росія може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет, як це зробив Іран. Інша версія полягає в тому, що, утримуючи пускові установки, Іран відкриває простір для нових переговорів із західними державами про пом'якшення напруженості.

Міністерство оборони росії відмовилося від коментарів, додає видання.

Рада національної безпеки США не відразу відповіла на запит про коментар, а Пентагон відмовився від коментарів.

Місія Ірану в ООН не одразу відповіла на запит про коментар.

Додамо

Тегеран заперечує, що постачав москві ракети або тисячі безпілотників, які, за словами Києва і західних чиновників, росія використовує проти військових цілей і для знищення цивільної інфраструктури, включно з електромережами України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 10 вересня, що Іран поставив Fath-360 до росії і "ймовірно, застосує їх протягом кількох тижнів на Україні".