Иран не отправил в рф пусковые установки к ракетам Fath-360 - СМИ

Иран не включил мобильные пусковые установки к баллистическим ракетам ближнего действия, в поставках которых Вашингтон на прошлой неделе обвинил Тегеран в россию для использования против Украины. Об этом со ссылкой на три источника, осведомленных об этом вопросе, сообщает Reuters, передает УНН.

Источники — европейский дипломат, европейский сотрудник разведки и американский чиновник — заявили, что неясно, почему Иран не поставил пусковые установки с ракетами Fath-360, что подняло вопросы о том, когда и будет ли это оружие введено в эксплуатацию.

Американский чиновник, который, как и другие источники, говорил на условиях анонимности, сказал, что Иран не поставил пусковые установки на момент объявления США о поставке Ираном оружия. Европейский сотрудник разведки сказал, не вдаваясь в подробности, что они не ожидали, что Иран предоставит пусковые установки.

Reuters первым сообщил о плане Ирана отправить ракеты в россию.

Два эксперта сообщили Reuters, что может быть несколько причин, по которым пусковые установки не были отправлены. Одна из них заключается в том, что россия может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет, как это сделал Иран. Другая версия заключается в том, что, удерживая пусковые установки, Иран открывает пространство для новых переговоров с западными державами о смягчении напряженности.

Министерство обороны россии отказалось от комментариев, добавляет издание.

Совет национальной безопасности США не сразу ответил на запрос о комментарии, а Пентагон отказался от комментариев.

Миссия Ирана в ООН не сразу ответила на запрос о комментарии.

Добавим

Тегеран отрицает, что поставлял москве ракеты или тысячи беспилотников, которые, по словам Киева и западных чиновников, россия использует против военных целей и для уничтожения гражданской инфраструктуры, включая электросети Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 10 сентября, что Иран поставил Fath-360 в россию и "вероятно, применит их в течение нескольких недель на Украине".