Иран представил еще одну баллистическую ракету и новую версию «шахеда»

На днях во время военного парада посвященного началу недели «Священной обороны» Иран показал новую баллистическую ракету «Jihad» и новый беспилотник Shahed-136B. Об этом пишет УНН со ссылкой на IRNA и Tasnim News Agency.

Детали

Парад был устроен в годовщину начала вторжения иракского диктатора Саддама Хусейна в Иран 44 года назад. На церемонии в Тегеране присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан и высокопоставленные военные.

Отмечается, что в субботу было продемонстрировано 23 баллистические ракеты, среди которых 2 ракеты Kheibar Shekan, 2 ракеты Fatah, 4 ракеты Haj Qasem, 2 ракеты Qadr H, 2 ракеты Emad, 3 ракеты Khorramshahr, 4 ракеты Sejil и 4 ракеты Jihad.

К параду присоединились войска иранской армии, Корпус стражей исламской революции (КСИР), полиция, пограничная служба и Басидж.

Издание Tasnim, которое связывают с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), утверждает, что новая баллистическая ракета «Jihad» работает на жидком топливе. В то же время издание Al-Monitor со ссылкой на иранское государственное новостное агентство IRNA сообщает что это твердотопливная ракета.

Также заявлено, что новая ракета имеет обломочно-фугасную отделяемую боевую часть, и радиус действия 1000 км. Ракеты поступили на вооружение воздушно-космических сил КСИР.

Кроме того, на параде также была представлена новая версия БПЛА Shahed-136 - Shahed-136B. Согласно информации издания Al-Monitor, дальность полета нового дрона достигает 4000 км.

Напомним,

Как выяснили журналисты Reuters Иран не поставил пусковые установки с ракетами Fath-360, что подняло вопрос о том, когда и будет ли это оружие введено в эксплуатацию. Причины непонятны, что вызывает вопросы о возможном использовании этого оружия против Украины.