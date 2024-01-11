Іранська балістика - це новий виклик для України та сигнал для наших партнерів - Ігнат

Ймовірне постачання іранських балістичних ракет росії - це новий виклик для України та сигнал для партнерів що потрібно надавати Києву потужніше озброєння. Про це заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

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За його словами, використання іранських ракет не стало несподіванкою для України.

"Мова про іранські ракети йшла ще рік тому. Так само зрозуміло що Північна Корея буде співпрацювати з державою - терористом, вони давно вже постачали і боєприпаси і снаряди тих калібрів, які потрібні росії для продовження своєї агресії", - вказав.

Тому, як зауважив Ігнат це озброєння носить "нові загрози та виклики".

"Балістику можна збивати лише спеціальними засобами, такі як Patriot. Тому постачання балістичних ракет для нас буде викликом. Але ми маємо розраховувати на підтримку партнерів…. Це сигнал для партнерів, що потрібно надавати Україні озброєння таке саме, як і вони (росіяни, — ред.) по нас застосовують — балістичні ракети, крилаті ракети і більше засобів, які можуть допомогти нас захистити", - заявив Юрій Ігнат.

Доповнення

До москви з Тегерана станом на вчора, 10 січня, прибув вантажний літак, який, скоріш за все, доставив чергову партію дронів-камікадзе та комплектуючих до них.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз найближчим часом проведуть дослідження уламків ракет, які, за попередньою інформацією, росії могла передати КНДР. Лише після експертизи можна буде остаточно підтвердити або спростувати цей факт.

Нагадаємо

Видання Wall Street Journal писало, що рф планує придбати у Ірану балістичні ракети малої дальності, що дозволило б москві більш ретельно націлитися на інфраструктуру України.