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Иранская баллистика - это новый вызов для Украины и сигнал для наших партнеров - Игнат

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 08:29  •  10302 просмотра

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Потенциальные поставки Ираном баллистических ракет в россию создают новые угрозы для Украины, призывая партнеров предоставить Киеву современное вооружение.

Вероятные поставки иранских баллистических ракет россии  - это новый вызов для Украины и сигнал для партнеров что нужно предоставлять Киеву мощное вооружение. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

По его словам, использование иранских ракет не стало неожиданностью для Украины.

"Речь об иранских ракетах шла еще год назад. Так же понятно, что Северная Корея будет сотрудничать с государством - террористом, они давно уже поставляли и боеприпасы и снаряды тех калибров, которые нужны россии для продолжения своей агрессии", - указал.

Поэтому, как отметил Игнат это вооружение носит "новые угрозы и вызовы".

"Баллистику можно сбивать только специальными средствами, такие как Patriot. Поэтому поставки баллистических ракет для нас будет вызовом. Но мы должны рассчитывать на поддержку партнеров....  Это сигнал для партнеров, что нужно предоставлять Украине вооружение такое же, как и они (россияне, - ред.) по нам применяют - баллистические ракеты, крылатые ракеты и больше средств, которые могут помочь нас защитить", - заявил Юрий Игнат.

Дополнение

В Москву из Тегерана по состоянию на вчера, 10 января, прибыл грузовой самолет, который, скорее всего, доставил очередную партию дронов-камикадзе и комплектующих к ним.

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в ближайшее время проведут исследования обломков ракет, которые, по предварительной информации, россии могла передать КНДР. Только после экспертизы можно будет окончательно подтвердить или опровергнуть этот факт. 

Напомним

Издание Wall Street Journal писало, что рф планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что позволило бы москве более тщательно нацелиться на инфраструктуру Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Іранська балістика - це новий виклик для України та сигнал для наших партнерів - Ігнат
Iranian ballistics is a new challenge for Ukraine and a signal to our partners - Ignat
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