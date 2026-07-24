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Крупнейшая оппозиционная партия Польши потеряла 44 парламентариев из-за внутреннего раскола перед выборами 2027 года

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» пережила раскол, из неё вышли 44 парламентария во главе с бывшим премьером Матеушем Моравецким. Причиной стали разногласия по стратегии перед выборами 2027 года.

Крупнейшая оппозиционная партия Польши потеряла 44 парламентариев из-за внутреннего раскола перед выборами 2027 года

Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (PiS) пережила масштабный раскол. Из политической силы вышли 44 парламентария, которых возглавил бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

В новую группу вошли члены объединения Rozwój Plus («Развитие Плюс»), в частности бывший министр цифровизации Януш Цешинский и экс-заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский. Также о выходе из PiS заявили евродепутаты Пётр Мюллер, Михал Дворчик и Вальдемар Буда.

Борьба за будущее PiS

По данным издания, причиной конфликта стали разногласия относительно будущей стратегии партии накануне парламентских выборов 2027 года. Моравецкий выступал за возвращение поддержки умеренного электората, тогда как руководство PiS сделало ставку на консолидацию правого фланга.

Напряжение усилилось после того, как лидер PiS Ярослав Качиньский выдвинул бывшего министра образования Пшемыслава Чарнека кандидатом на должность премьер-министра на следующих выборах.

Политический аналитик Дария Кротошка считает, что раскол вызван прежде всего внутрипартийной борьбой за будущее руководство PiS, а не идеологическими разногласиями.

Раскол произошёл исключительно из-за внутренних споров внутри PiS. Моравецкий поставил Качиньскому ультиматум: либо он станет его политическим преемником и первым заместителем председателя партии, либо пойдёт собственным путём. Качиньский отверг это требование

- сказала она.

По оценке Euractiv, выход 44 парламентариев существенно ослабляет позиции Ярослава Качиньского и даёт Матеушу Моравецкому собственную парламентскую платформу для борьбы за лидерство на польском правом поле накануне выборов 2027 года.

Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена, но поддерживают сотрудничество с Украиной – опрос24.07.26, 01:16 • 17144 просмотра

Андрей Тимощенков

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