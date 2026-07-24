Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена, но поддерживают сотрудничество с Украиной – опрос
Киев • УНН
Опрос CBOS показал, что 59% поляков поддерживают решение президента Навроцкого лишить Зеленского ордена. В то же время 75% респондентов считают, что Польша и Украина должны сотрудничать перед российской угрозой.
59% поляков считают правильным решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. В то же время 75% респондентов убеждены, что Польша и Украина в первую очередь должны сотрудничать перед российской угрозой. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS, сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Согласно исследованию, 28% опрошенных негативно оценили решение о государственной награде. В то же время мнения о его последствиях для Польши разделились поровну: по 41% считают, что этот шаг принес стране больше пользы или больше вреда.
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Опрос также показал, что 84% респондентов считают, что польское государство должно реагировать, если другие страны чествуют исторических деятелей, ответственных за преступления против поляков. В то же время 44% согласны, что украинцы имеют право на собственных исторических героев, даже если их роль негативно оценивается в истории Польши, тогда как 42% с этим не согласны.
Большинство поляков выступает за сотрудничество с Украиной
Также 80% опрошенных убеждены, что от польско-украинских споров выиграет Россия, а 73% считают, что политики обеих стран используют эти конфликты в собственных политических интересах.
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Несмотря на это, 75% респондентов считают, что Польша и Украина должны в первую очередь сотрудничать перед российской угрозой, а не сосредотачиваться на исторических спорах. Еще 52% опрошенных убеждены, что две страны имеют больше общих, чем противоположных интересов.
Важнейшими приоритетами в отношениях с Украиной поляки назвали сотрудничество в сфере безопасности (61%), развитие добрососедских отношений (46%), надлежащее чествование жертв Волынской трагедии (43%), укрепление позиций Польши как регионального лидера (41%) и участие польских компаний в восстановлении Украины (40%).
Опрос проводился со 2 по 12 июля 2026 года среди 938 совершеннолетних жителей Польши.
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