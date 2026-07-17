Исторические трагедии не должны разъединять народы: в Украине отреагировали на постановление Сейма Польши о Волынской трагедии

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на принятие Сеймом Польши очередного постановления по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов, подчеркнув необходимость продолжения конструктивного диалога и совместной работы по установлению исторической правды. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 11 июля украинская сторона на высшем уровне почтила память всех жертв Волынской трагедии. Украинские и польские высокопоставленные лица отдали дань уважения невинно убитым украинцам и полякам как на территории Украины, так и Польши.

В МИД подчеркнули, что Украина рассчитывает на продолжение конструктивного и профессионального диалога, а также совместных поисковых и эксгумационных работ на территории обоих государств.

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"Правда о прошлом устанавливается исключительно научным подходом", – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что Украина высоко ценит Польшу как одного из ближайших союзников в противодействии российской агрессии и убеждена, что исторические трагедии не должны разъединять народы, которые сегодня имеют общие ценности, общего врага и общее европейское будущее.

"Украина ценит Польшу как одного из ближайших союзников в противостоянии российской агрессии и убеждена: боль прошлого не должен разъединять народы, объединенные сегодня общими ценностями, общим врагом, общим европейским будущим. Украинская сторона продолжит придерживаться паритетного подхода", – подчеркнули в МИД.

Также украинская сторона призвала к равноправному отношению в двусторонних отношениях, взаимному уважению к политике национальной памяти и развитию прагматичного добрососедства ради сильной Украины и сильной Польши.

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Дополнение

УИНП 10 июля сообщил, что с 13 июля 2026 года на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая (ныне в пределах Ровненской сельской общины Ковельского района Волынской области) будут проводиться исследования с целью эксгумации и последующего перезахоронения останков жителей указанных сел, погибших в августе 1943 года. Работы продлятся до 7 августа 2026 года.

Эксгумационные исследования будет проводить общество с ограниченной ответственностью "Специализированное учреждение "Волынские древности" при участии польских специалистов: сотрудников Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

11 июля в Минкульте сообщили, что Украина и Польша в Олыке Волынской области почтили память жертв трагических событий украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой почтой".

Впоследствии в Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона.