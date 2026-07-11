Зеленский направил месседж в день почитания Украиной и Польшей памяти жертв времен Второй мировой на Волыни

Украина делает свою часть для честного установления фактов об убитых во время Второй мировой войны на Волыни, указал Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в субботу, в день чествования Украиной и Польшей памяти жертв трагических событий украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны, добавив, что "нужно не забывать и то, что сейчас", пишет УНН.

Детали

"Важное моральное содержание этого дня, 11 июля. В этот день ежегодно Польша и Украина чтят память людей – мирных людей, которые были убиты во время Второй мировой войны на Волыни. Сегодня представители украинского государства приняли участие в совместных молитвах с представителями польского государства – и здесь, в Украине, и в Польше. Украина делает свою часть для честного установления фактов об убитых в те годы: там, где были села и где были погибшие, проводятся поисковые работы. Украина заинтересована, чтобы их ускорить", - указал Зеленский.

Президент отметил, что "уже через два дня начнутся эксгумационные работы на территории сел Островки и Воля Островецкая". "Полная правда и христианское почитание погибших – это то, что нужно", - добавил он.

"Нужно не забывать и то, что сейчас, в наше время, Украина и Польша имеют одну общую угрозу, и это смертельная угроза для нашей независимости, для наших государств, для каждого города, для каждого села, и зовется эта угроза россией. Говоря о том, что было, мы не должны ставить под сомнение будущее наших народов – будущее Украины, Польши, будущее всей нашей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

УИНП 10 июля сообщил, что с 13 июля 2026 года на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая (ныне в пределах Ровненской сельской общины Ковельского района Волынской области) будут проводиться исследования с целью эксгумации и последующего перезахоронения останков жителей указанных сел, погибших в августе 1943 года. Работы продлятся до 7 августа 2026 года.

Эксгумационные исследования будет проводить общество с ограниченной ответственностью "Специализированное учреждение "Волынские древности" при участии польских специалистов: сотрудников Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

11 июля в Минкульте сообщили, что Украина и Польша в Олыке Волынской области почтили память жертв трагических событий украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны.