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Зеленский направил месседж в день почитания Украиной и Польшей памяти жертв времен Второй мировой на Волыни

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что через два дня начнутся эксгумационные работы на Волыни. Украина заинтересована ускорить поисковые работы для установления фактов гибели мирных людей во времена Второй мировой войны. Он также подчеркнул общую угрозу от России для Украины и Польши.

Зеленский направил месседж в день почитания Украиной и Польшей памяти жертв времен Второй мировой на Волыни

Украина делает свою часть для честного установления фактов об убитых во время Второй мировой войны на Волыни, указал Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в субботу, в день чествования Украиной и Польшей памяти жертв трагических событий украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны, добавив, что "нужно не забывать и то, что сейчас", пишет УНН.

Детали

"Важное моральное содержание этого дня, 11 июля. В этот день ежегодно Польша и Украина чтят память людей – мирных людей, которые были убиты во время Второй мировой войны на Волыни. Сегодня представители украинского государства приняли участие в совместных молитвах с представителями польского государства – и здесь, в Украине, и в Польше. Украина делает свою часть для честного установления фактов об убитых в те годы: там, где были села и где были погибшие, проводятся поисковые работы. Украина заинтересована, чтобы их ускорить", - указал Зеленский.

Президент отметил, что "уже через два дня начнутся эксгумационные работы на территории сел Островки и Воля Островецкая". "Полная правда и христианское почитание погибших – это то, что нужно", - добавил он.

"Нужно не забывать и то, что сейчас, в наше время, Украина и Польша имеют одну общую угрозу, и это смертельная угроза для нашей независимости, для наших государств, для каждого города, для каждого села, и зовется эта угроза россией. Говоря о том, что было, мы не должны ставить под сомнение будущее наших народов – будущее Украины, Польши, будущее всей нашей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

УИНП 10 июля сообщил, что с 13 июля 2026 года на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая (ныне в пределах Ровненской сельской общины Ковельского района Волынской области) будут проводиться исследования с целью эксгумации и последующего перезахоронения останков жителей указанных сел, погибших в августе 1943 года. Работы продлятся до 7 августа 2026 года.

Эксгумационные исследования будет проводить общество с ограниченной ответственностью "Специализированное учреждение "Волынские древности" при участии польских специалистов: сотрудников Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

11 июля в Минкульте сообщили, что Украина и Польша в Олыке Волынской области почтили память жертв трагических событий украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны. 

Юлия Шрамко

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