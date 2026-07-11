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Президент Польши Навроцкий стремится законодательно запретить красно-черный флаг УПА

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Кароль Навроцкий в польский день памяти относительно Волынской трагедии заявил о намерении законодательно запретить красно-черный флаг.

Президент Польши Навроцкий стремится законодательно запретить красно-черный флаг УПА
PAP / Darek Delmanowicz

Президент Польши Кароль Навроцкий в польский день памяти относительно Волынской трагедии 11 июля заявил о стремлении законодательно запретить в Польше красно-черный флаг ОУН-УПА, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Президент Польши, пишет издание, "заявил, что красно-черный флаг УПА, по его мнению, отсылает к нацистской концепции Blut und Boden ("кровь и земля")".

Мы не хотим видеть этот красно-черный флаг в Польше, и я сделаю все, чтобы его здесь не было. Верю, что польский парламент примет соответствующий закон

 – сказал Навроцкий.

Как указано, речь идет о президентском законопроекте о внесении изменений в законы об Институте национальной памяти Польши – Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и Уголовном кодексе страны.

Украинский институт национальной памяти уже реагировал на внесение президентом Польши Каролем Навроцким на рассмотрение польского Сейма законопроекта об уголовном преследовании за так называемую "бандеровскую идеологию", отмечая, что разделяет позицию украинских историков относительно несогласия с этим.

"Стоп бандеризму": президент Польши Навроцкий инициирует изменения в уголовный кодекс25.08.25, 14:10 • 6590 просмотров

Юлия Шрамко

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