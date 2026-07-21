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Financial Times

В Польше предупредили о возможной провокации рф с использованием "украинских дронов"

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что рф может применить захваченные украинские беспилотники для провокаций против стран НАТО. Под угрозой могут оказаться Польша, страны Балтии, Финляндия и Румыния.

В Польше предупредили о возможной провокации рф с использованием "украинских дронов"

россия может использовать захваченные украинские беспилотники для провокаций против стран НАТО. Об этом сообщает издание RMF24, передает УНН.

Детали

По информации издания, россия может использовать захваченные украинские дроны для провокаций против стран НАТО, в частности Польши, предупредил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Сценарий российской операции "под фальшивым флагом" был одной из тем, обсуждавшихся Комитетом по вопросам национальной безопасности Совета министров.  Как может выглядеть такая операция? Над Польшей или другими странами на восточном фланге Североатлантического альянса может появиться рой беспилотников. Их опознавательные знаки будут указывать на то, что они принадлежат украинским военным

- пишет издание.

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У нас были провокации с использованием беспилотников, поэтому мы увидели, на что способна российская федерация, поэтому наша бдительность и информирование о том, что такие действия могут происходить, является важным элементом

- сказал Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции.

Министр национальной обороны добавил, что Польша, страны Балтии, Финляндия и Румыния могут оказаться под угрозой такой операции, а также заверил, что военные, пограничники, полиция, специальные службы и союзники на восточном фланге НАТО работают между собой, а также правительство сотрудничает с Вооруженными силами Украины по вопросам противовоздушной обороны.

Напомним

НАТО развернет дополнительные силы в Литве в случае критической ситуации из-за российских провокаций. Советник президента Литвы отверг возможность вторжения рф.

Алла Киосак

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