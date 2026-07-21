В Польше предупредили о возможной провокации рф с использованием "украинских дронов"

россия может использовать захваченные украинские беспилотники для провокаций против стран НАТО. Об этом сообщает издание RMF24, передает УНН.

По информации издания, россия может использовать захваченные украинские дроны для провокаций против стран НАТО, в частности Польши, предупредил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Сценарий российской операции "под фальшивым флагом" был одной из тем, обсуждавшихся Комитетом по вопросам национальной безопасности Совета министров. Как может выглядеть такая операция? Над Польшей или другими странами на восточном фланге Североатлантического альянса может появиться рой беспилотников. Их опознавательные знаки будут указывать на то, что они принадлежат украинским военным