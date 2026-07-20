Министр обороны Литвы назвал Балтию и Польшу ближайшими целями России

Из-за неудач России в войне против Украины Кремль может прибегнуть к новой эскалации, а среди потенциальных целей – страны Балтии и Польша. Об этом в эфире LRT Radio заявил министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас, пишет УНН.

Детали

"Война в Украине идет не так, как планировала Россия, они не могут выиграть войну, а в самой России происходят взрывы, нехватка топлива, российское общество уже задает вопросы режиму Кремля, почему так и где обещанная победа", – отметил Каунас.

По его мнению, это вынуждает Кремль искать новые способы продемонстрировать успех. Поэтому России нужна новая эскалация.

"И Балтийский регион, Польша, являются ближайшими целями в этом случае", – сказал Каунас.

Министр подчеркнул, что литовские спецслужбы и военные ежедневно анализируют разведывательные данные и координируют свои действия с партнерами по НАТО, чтобы своевременно реагировать на возможные гибридные угрозы.

По словам Каунаса, Россия все чаще использует агрессивную риторику и выдвигает безосновательные обвинения в адрес балтийских государств. В то же время он подчеркнул, что Литва не предпринимает никаких шагов, которые могли бы быть поводом для подобных заявлений.

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"Мы – суверенная страна, мы являемся частью НАТО, частью Европейского Союза, и мы выбираем укреплять нашу оборону, укреплять армию, усиливать интеграцию в западные цивилизованные государства, и это никоим образом не должно провоцировать Россию", – сказал министр.

Каунас также рассказал о планах по увеличению количества призывников. В 2026 году Литва планирует привлечь к обязательной начальной военной службе около 5 тысяч человек, однако, по его словам, возможности страны позволяют увеличить этот показатель.

Министр уточнил, что уже в этом году в армию потенциально могут дополнительно призвать еще 530 граждан. В то же время окончательное решение будет зависеть от готовности армии обеспечить новобранцев необходимой инфраструктурой, снаряжением и инструкторами.

По словам Каунаса, вопрос дальнейшего расширения призыва будет обсуждаться совместно с командованием Вооруженных сил Литвы после оценки имеющихся ресурсов.

Также глава Минобороны подтвердил, что Литва постоянно согласовывает свои шаги и возможные сценарии реагирования с союзниками по НАТО. В то же время он отказался раскрывать детали совместных планов, подчеркнув, что вопросы безопасности Альянса решаются в тесной координации между государствами-членами.

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