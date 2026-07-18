Туск позитивно отреагировал на шаги Зеленского по улучшению отношений Польши и Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на шаги Президента Украины Владимира Зеленского по диалогу между двумя странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Туска в соцсети Х.

Детали

С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского относительно отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде. Мы готовы к серьезному и дружескому диалогу по вопросам, которые нас объединяют, и тем, что сегодня нас разделяют - говорится в записи.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров активизировать контакты с Польшей. В частности Украина:

откроет все архивы СБУ и Службы внешней разведки относительно трагических событий 20-го века на Волыни;

предоставит больше разрешений на продолжение поисковых и эксгумационных работ;

обеспечит большую возможность для проведения этих работ.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на принятие Сеймом Польши очередного постановления по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов. В ведомстве подчеркнули необходимость продолжения конструктивного диалога и совместной работы над установлением исторической правды.