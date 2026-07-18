Туск позитивно отреагировал на шаги Зеленского по улучшению отношений Польши и Украины
Киев • УНН
Глава польского правительства приветствовал решение Владимира Зеленского относительно отношений между обоими государствами. Польша готова к серьезному и дружественному диалогу с Украиной по вопросам, которые объединяют и разделяют.
Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на шаги Президента Украины Владимира Зеленского по диалогу между двумя странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Туска в соцсети Х.
Детали
С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского относительно отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде. Мы готовы к серьезному и дружескому диалогу по вопросам, которые нас объединяют, и тем, что сегодня нас разделяют
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров активизировать контакты с Польшей. В частности Украина:
- откроет все архивы СБУ и Службы внешней разведки
относительно трагических событий 20-го века на Волыни;
- предоставит больше разрешений на продолжение поисковых и
эксгумационных работ;
- обеспечит большую возможность для проведения этих
работ.
Напомним
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на принятие Сеймом Польши очередного постановления по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов. В ведомстве подчеркнули необходимость продолжения конструктивного диалога и совместной работы над установлением исторической правды.