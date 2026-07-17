рф усиливает провокации у границ НАТО, активность авиации над Балтийским морем возросла - ЦПИ

россия усиливает военные провокации и гибридную активность вблизи границ стран НАТО, проверяя готовность Альянса к реагированию. В частности, в последние дни над Балтийским морем значительно возросла активность российской военной авиации. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

В ЦПД отметили, что польские истребители три дня подряд поднимались для перехвата российских самолетов над Балтийским морем. Только за один день пилоты дважды сопровождали два истребителя Су-30 и самолет-разведчик Ил-20.

Как подчеркнул министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, такими действиями россия проверяет возможности польской системы противовоздушной обороны.

В Центре также обратили внимание, что европейские лидеры все чаще предупреждают о рисках дальнейшей эскалации со стороны Москвы.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об очевидной подготовке россии к более широкой агрессии против стран Балтии, Молдовы и других европейских государств. По его словам, Германия уже сталкивается с диверсиями, шпионажем и кибератаками, которые связывают с россией.

В то же время страны Балтии усиливают охрану объектов критической инфраструктуры. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о срочном укреплении безопасности стратегической гидроэлектростанции и газохранилища в Инчукалнсе из-за риска диверсий.

В ЦПД также напомнили, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа, ссылаясь на данные разведки, предупреждал о возможной подготовке россией провокаций в Польше или странах Балтии. В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял о риске проведения россией операции "под чужим флагом" с использованием украинских дронов.

Системные провокации россии - от опасных маневров военной авиации до подготовки физических диверсий - заставляют европейские страны ускоренно укреплять обороноспособность. Попытки кремля запугать Европу и посеять панику дают противоположный эффект, мобилизуя союзников на решительное противодействие