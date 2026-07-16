россия планирует продолжать войну на истощение - ЦПД
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в рф не скрывают намерений продолжать войну на истощение. Он призвал международное сообщество усилить давление, чтобы изменить режим путина.
В россии открыто говорят о намерении и впредь вести войну на истощение, а международное сообщество должно усилить давление на российское руководство. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в россии не скрывают планов по продолжению войны.
У Путина открыто говорят, что собираются и дальше вести войну на истощение. Здесь либо коллективно дожмем и будем менять режим Путина, в чем должны быть заинтересованы Европа, США и Китай, либо война перекочует на территорию европейских стран НАТО через год-два. Иного не дано, психопат хочет воевать. Не все в рф сейчас это поддерживают, надо делать все, чтобы изменить режим
Напомним
За сутки 15 июля российские войска потеряли 1340 солдат и 1801 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.26 составляют 1424620 человек.