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Экс-премьера Моравецкого исключили из польской партии «Право и справедливость» после раскола

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Польская партия «Право и справедливость» исключила экс-премьера Моравецкого и 38 депутатов за выход из фракции. Раскол произошёл из-за конфликта с Качиньским.

Экс-премьера Моравецкого исключили из польской партии «Право и справедливость» после раскола

Оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) в Польше исключила бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого и ещё большую группу депутатов после раскола в партии, заявил глава внутреннего дисциплинарного суда партии. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.

Детали

Суд постановил, что исключённые нарушили устав партии, выйдя из парламентской фракции PiS и присоединившись к новой.

Исключение касается 38 депутатов, в частности Моравецкого, а также двух сенаторов. Ранее консервативная PiS имела 181 место в Сейме — нижней палате парламента — и 33 места в Сенате — верхней палате.

Раскол в PiS произошёл в конце июля после борьбы за власть между основателем партии 77-летним Ярославом Качиньским и 58-летним Моравецким. Моравецкий отказался поддержать поворот вправо, навязанный Качиньским, и вместе с другими представителями экономически либерального крыла основал внутрипартийное объединение под названием «Развитие плюс».

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Качиньский потребовал распустить это объединение, выдвинув ультиматум и настаивая, чтобы все его члены подписали декларацию о лояльности. Моравецкий отказался выполнить оба требования и объявил о создании собственной парламентской группы. После этого против него и других членов «Развития плюс» начали процедуру исключения из партии.

PiS управляла Польшей с 2015 по 2023 год. За это время партия существенно реформировала судебную систему, что, в частности, привело к конфликту с Европейской комиссией.

PiS проиграла парламентские выборы в октябре 2023 года и с тех пор остаётся крупнейшей оппозиционной партией страны.

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Ольга Розгон

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Европейская комиссия
Ярослав Качиньский
Матеуш Моравецкий
Польша