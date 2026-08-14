Экс-премьера Моравецкого исключили из польской партии «Право и справедливость» после раскола
Киев • УНН
Польская партия «Право и справедливость» исключила экс-премьера Моравецкого и 38 депутатов за выход из фракции. Раскол произошёл из-за конфликта с Качиньским.
Оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) в Польше исключила бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого и ещё большую группу депутатов после раскола в партии, заявил глава внутреннего дисциплинарного суда партии. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.
Детали
Суд постановил, что исключённые нарушили устав партии, выйдя из парламентской фракции PiS и присоединившись к новой.
Исключение касается 38 депутатов, в частности Моравецкого, а также двух сенаторов. Ранее консервативная PiS имела 181 место в Сейме — нижней палате парламента — и 33 места в Сенате — верхней палате.
Раскол в PiS произошёл в конце июля после борьбы за власть между основателем партии 77-летним Ярославом Качиньским и 58-летним Моравецким. Моравецкий отказался поддержать поворот вправо, навязанный Качиньским, и вместе с другими представителями экономически либерального крыла основал внутрипартийное объединение под названием «Развитие плюс».
Крупнейшая оппозиционная партия Польши потеряла 44 парламентариев из-за внутреннего раскола перед выборами 2027 года24.07.26, 18:06 • 7696 просмотров
Качиньский потребовал распустить это объединение, выдвинув ультиматум и настаивая, чтобы все его члены подписали декларацию о лояльности. Моравецкий отказался выполнить оба требования и объявил о создании собственной парламентской группы. После этого против него и других членов «Развития плюс» начали процедуру исключения из партии.
PiS управляла Польшей с 2015 по 2023 год. За это время партия существенно реформировала судебную систему, что, в частности, привело к конфликту с Европейской комиссией.
PiS проиграла парламентские выборы в октябре 2023 года и с тех пор остаётся крупнейшей оппозиционной партией страны.
Польская партия «Право и справедливость» предложит депортировать украинцев призывного возраста, которые официально не работают06.08.26, 18:54 • 33832 просмотра