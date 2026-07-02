В результате атаки рф на Киев уничтожено 800 тысяч книг издательства BookChef

Издательство BookChef заявило, что в результате массированной атаки рф на столицу на складе уничтожено 800 тысяч книг, передает УНН.

В результате ночной российской атаки был разрушен центральный склад нашего логистического партнера Denka Logistics, где хранились наши книги. Большая часть тиража, а это примерно 800 тысяч книг, утеряна. Это книги, над которыми работали авторы, переводчики, редакторы, иллюстраторы, дизайнеры, типографии, менеджеры, логисты. Это годы работы большого количества людей

В издательстве добавили, что "все наши люди живы" и "это то, за что мы сейчас держимся".

BookChef в настоящее время временно приостанавливает все акции с магазинами-партнерами до стабилизации количества допечаток.

Временно мы не можем принимать, обрабатывать и отправлять заказы в обычном режиме. Это может создать трудности и задержки даже с новыми тиражами книг. Просим терпения и понимания, мы налаживаем логистику

Кроме того, в издательстве подчеркивают, что работают дальше.

Знаем, какой тяжелой была эта ночь ДЛЯ ВСЕХ. И именно поэтому продолжаем делать свое: издаем новые книги, инвестируем в украинское книгоиздательское развитие, поддерживаем экономику. Лучшая поддержка и помощь нам сейчас проста: покупайте наши книги. Каждый заказ - это реальный вклад в восстановление тиражей и в то, чтобы украинские книги и дальше выходили, несмотря ни на что. Интернет-магазин работает в обычном режиме. Спасибо, что вы с нами. Вместе справимся