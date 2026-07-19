рф уничтожила склад издательства "Книголав", потеряно 250 тысяч книг

Сегодня в результате очередной террористической атаки россии был уничтожен склад издательства "Книголав", потеряно около 250 тысяч книг, передает УНН со ссылкой на сообщение издательства.

Сегодня ночью, 19 июля, в результате очередной террористической атаки россии был уничтожен склад издательства Книголав. Самое главное для нас — никто из наших коллег не пострадал! В то же время мы потеряли почти 250 тысяч книг. Это результат труда авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды, которая ежедневно работает для украинского читателя

В издательстве добавили, что россия в очередной раз доказывает, что ведет войну не только против людей, но и против украинской культуры, образования и нашего будущего.

Из-за уничтожения склада возможны временные задержки с отправкой заказов. Мы уже работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить все процессы