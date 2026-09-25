Атака РФ на офисное здание в Киеве унесла жизни четырех человек, среди раненых — ребенок
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева в результате попадания БПЛА погибли четыре человека, среди семи пострадавших — ребенок. Всего 25 сентября погибли пятеро киевлян.
В результате атаки рф на офисное здание в Киеве число погибших возросло до четырех, среди пострадавших — ребенок. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Уже четверо погибших в результате попадания БпЛА в офисное здание в Соломенском районе. Среди семи пострадавших — один ребенок. Пожар на парковке возле офисного центра ликвидировали
Добавим
По словам мэра Киева, всего 25 сентября в столице в результате атак врага пострадали 27 жителей города. Погибли 5 человек.
В Киеве в результате удара рф повреждено здание Высшего совета правосудия, есть пострадавшие25.09.26, 12:41 • 4014 просмотров