В Британии освободят пятерых подозреваемых в подготовке взрыва возле американской авиабазы, Трампа это удивило

Фото: Sky News

В Великобритании пятерых мужчин, задержанных по подозрению в террористических преступлениях после предполагаемой попытки устроить взрыв возле авиабазы RAF Fairford, решили освободить под залог. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Пятерых британцев задержали после того, как возле авиабазы в Глостершире заметили три подозрительных фургона. RAF Fairford является базой Королевских ВВС Великобритании, однако активно используется военно-воздушными силами США

После инцидента прилегающую территорию эвакуировали, а полиция начала масштабное расследование. Жителям уже разрешили вернуться домой, хотя доступ к району остается ограниченным.

Трамп удивлен решением

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что подозреваемые якобы планировали нанести "большой ущерб", а их задержание назвал "фантастическим". После решения освободить мужчин под залог он выразил удивление.

Я удивлен, что они их освободили. Я бы этого не сделал. Мы знаем о них все. Мы бы их не выпустили – заявил Трамп.

Британские правоохранители также проверяют возможный иностранный след, однако ни одно государство официально не обвинили. Среди версий рассматривается возможная причастность Ирана, однако Тегеран это отрицает. Министр обороны Великобритании подчеркнул, что делать выводы о том, кто мог стоять за инцидентом, пока рано.

В Великобритании возле авиабазы Fairford задержали пятерых мужчин — Reuters