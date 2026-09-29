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У Британії звільнять п'ятьох підозрюваних у підготовці вибуху біля американської авіабази, Трампа це здивувало

Київ • УНН

 • 974 перегляди

П’ятьох британців підозрюють у підготовці вибуху біля RAF Fairford. Трамп здивувався їхньому звільненню, а можливий слід Ірану перевіряють.

У Британії звільнять п'ятьох підозрюваних у підготовці вибуху біля американської авіабази, Трампа це здивувало
Фото: Sky News

У Великій Британії п'ятьох чоловіків, затриманих за підозрою у терористичних злочинах після ймовірної спроби влаштувати вибух біля авіабази RAF Fairford, вирішили звільнити під заставу. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

П'ятьох британців затримали після того, як біля авіабази у Глостерширі помітили три підозрілі фургони. RAF Fairford є базою Королівських ВПС Великої Британії, однак активно використовується американськими військово-повітряними силами

Після інциденту прилеглу територію евакуювали, а поліція розпочала масштабне розслідування. Мешканцям уже дозволили повернутися додому, хоча доступ до району залишається обмеженим.

Трамп здивований рішенням

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що підозрювані нібито планували завдати "великої шкоди", а їхнє затримання назвав "фантастичним". Після рішення про звільнення чоловіків під заставу він висловив здивування.

Я здивований, що вони їх звільнили. Я б цього не зробив. Ми знаємо про них усе. Ми б їх не випустили

– заявив Трамп.

Британські правоохоронці також перевіряють можливий іноземний слід, однак жодну державу офіційно не звинуватили. Серед версій розглядається можлива причетність Ірану, проте Тегеран це заперечує. Міністр оборони Великої Британії наголосив, що робити висновки про те, хто міг стояти за інцидентом, поки зарано.

У Британії біля авіабази Fairford затримали п’ятьох чоловіків - Reuters27.09.26, 19:46 • 20631 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаКриміналСвіт
Теракт
Вибухи
Евакуація
Повітряні сили Великої Британії
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Іран