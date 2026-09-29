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Рубио заявил об иностранном следе в предполагаемой попытке теракта возле базы США в Великобритании

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Рубио заявил о причастности иностранной стороны к предполагаемой попытке теракта возле базы Фэрфорд. Пятерых британцев освободили под залог.

Рубио заявил об иностранном следе в предполагаемой попытке теракта возле базы США в Великобритании

Госсекретарь США Марко Рубио однозначно заявил, что иностранная сторона была причастна к предполагаемой попытке теракта с применением взрывчатки на авиабазе ВВС Великобритании Фэйрфорд после того, как пятеро подозреваемых, задержанных неподалёку от авиабазы, были освобождены под залог. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

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"То, что могло произойти в Великобритании в эти выходные, является очень серьёзной ситуацией", — сказал Рубио в понедельник вечером, добавив, что это "очевидно, дело рук иностранной стороны".

Рубио не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих заявлений.

Британская полиция проверяет возможный иранский след 

Пятеро мужчин — все граждане Великобритании из Лондона, которым немного за 20 лет, — были задержаны рано утром в воскресенье после того, как местный фермер сообщил полиции о трёх белых фургонах, направлявшихся к RAF Fairford — британской базе, на которой размещаются американские бомбардировщики, выполняющие боевые задания против Ирана.

Их задержали по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, а также в подготовке террористического акта. Одним из ключевых направлений расследования является возможная связь с Ираном.

По словам источников, освобождение мужчин под залог свидетельствует о том, что следователи считают маловероятным, что они были близки к осуществлению атаки с массовыми жертвами посредством взрыва бомбы возле базы.

В Британии освободят пятерых подозреваемых в подготовке взрыва возле американской авиабазы, Трампа это удивило29.09.26, 00:17 • 4734 просмотра

Руководитель британской контртеррористической полиции, помощник комиссара Лоренс Тейлор, заявил, что освобождение мужчин под залог не означает завершения расследования и что они находятся под "строгими условиями".

Первоначальный осмотр фургонов заставил полицию предположить, что они перевозили взрывоопасные материалы. Специалисты оценивали, могли ли они подходить для создания самодельных взрывных устройств. После освобождения подозреваемых стало известно, что взрывоопасных материалов обнаружено не было.

Иран подозревают в использовании прокси-сил в Великобритании — от предполагаемых поджогов еврейских объектов до случая, когда мужчины запустили простой беспилотник возле посольства Израиля.

Ольга Розгон

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