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На востоке Польши железную дорогу для грузовых поездов перегородили бетонными блоками - начато расследование

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

В Люблинском воеводстве два грузовых поезда врезались в бетонные блоки на путях, но не сошли с рельсов. Полиция расследует хулиганство.

На востоке Польши железную дорогу для грузовых поездов перегородили бетонными блоками - начато расследование

На востоке Польши неизвестные перегородили бетонными блоками железнодорожные пути в Люблинском воеводстве. Полиция сообщает о попытке спровоцировать сход грузовых поездов с рельсов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Onet Wiadomości.

Подробности

Инцидент произошёл во вторник вечером, 22 сентября, в Едлянке Лукусского повята. По данным властей, два грузовых поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, столкнулись с бетонными блоками, лежавшими на путях.

Фото: RMF FM
Фото: RMF FM

Как отмечает TVP Info, инцидент произошёл на линии, используемой для грузовых перевозок. Один из поездов перевозил топливо. Как выяснил репортёр RMF FM, поезда не перевозили никаких опасных грузов.

Как сообщает RMF24, речь шла о 24-вагонном поезде сообщением Конин — Бяла-Подляска и 22-вагонном поезде сообщением Малашевиче — Кутно. 

Поезда не сошли с рельсов, и ни один машинист не пострадал. Носовые скребки локомотивов были повреждены.

Предварительный осмотр, проведённый на месте происшествия под надзором прокуратуры, не выявил наличия взрывчатых веществ.

Движение поездов на месте происшествия было приостановлено на несколько часов.

Начато расследование

В настоящее время правоохранители расследуют правонарушение по статье 173 Уголовного кодекса страны, которое заключается в создании угрозы дорожно-транспортного происшествия.

"В связи с подозрением в нарушении безопасности железнодорожной инфраструктуры полицейские из Лукусского повятового управления полиции, следователи по уголовным делам из Люблинского воеводского управления полиции и сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Люблинского управления полиции провели операции на месте происшествия", — говорится в заявлении Лукусского повятового управления полиции.

Марчин Козак, представитель окружной прокуратуры в Люблине, позже сообщил PAP, что бетонные блоки, установленные на путях в обоих направлениях, оказались результатом сноса соседней железнодорожной станции. "После предварительного расследования было исключено, что это было частью террористического акта. Наличие взрывчатки не обнаружено. Скорее всего, мы имеем дело с хулиганским актом. Полиция уже сообщала о подобных инцидентах в этом месте в прошлом", — пояснил представитель прокуратуры.

Что сказал Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал инцидент. Он заявил, что первые сообщения "не вызывают особого беспокойства, поскольку это не похоже на очень профессиональную операцию". "Мы не игнорируем ни одного подобного события, особенно потому, что это может привести к очередной трагедии", — добавил он.

Дополнение

Ранее в Польше уже сообщали о диверсиях на железной дороге на пути следования помощи Украине.

Юлия Шрамко

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