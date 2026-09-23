На сході Польщі залізницю для вантажних поїздів перегородили бетонними блоками - розпочато розслідування

На сході Польщі невідомі перегородили бетонними блоками залізничні колії у Люблінському воєводстві. Поліція повідомляє про спробу провокування сходження вантажних поїздів з рейок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Onet Wiadomości.

Деталі

Інцидент стався у вівторок, 22 вересня ввечері в Єдлянці Луківського повіту. За даними влади, два вантажні поїзди, що рухалися в протилежних напрямках, зіткнулися з бетонними блоками, що лежали на коліях.

Фото: RMF FM

Як зазначає TVP Info, інцидент стався на лінії, що використовується для вантажних перевезень. І що один з поїздів віз пальне. Як дізнався репортер RMF FM, поїзди не перевозили жодних небезпечних вантажів.

Як вказує RMF24, ішлося про 24-вагонний поїзд сполученням Конін-Бяла-Підляска та 22-вагонний поїзд сполученням Малашевіче-Кутно.

Поїзди не зійшли з рейок, і жоден машиніст не постраждав. Носові скрепери локомотивів були пошкоджені.

Попередній огляд, проведений на місці події під наглядом прокуратури, не виявив наявності вибухових речовин.

Рух залізниць на місці події був призупинений на кілька годин.

Розпочато розслідування

Наразі правоохоронці розслідують правопорушення за статтею 173 Кримінального кодексу країни, яке полягає у спричиненні дорожньо-транспортної пригоди.

"Через підозру у порушенні безпеки залізничної інфраструктури, поліцейські з Луківського повітового управління поліції, слідчі з кримінальних справ з Люблінського воєводського управління поліції та поліцейські з боротьби з тероризмом з Люблінського управління поліції провели операції на місці події", – йдеться у заяві Луківського повітового управління поліції.

Марцін Козак, речник окружної прокуратури в Любліні, пізніше повідомив PAP, що бетонні блоки, встановлені на коліях в обох напрямках, були внаслідок знесення сусідньої залізничної станції. "Після попереднього розслідування було виключено, що це була частина терористичного акту. Наявності вибухівки не виявлено. Найімовірніше, ми маємо справу з хуліганським актом. Поліція вже повідомляла про подібні інциденти в цьому місці в минулому", – пояснив речник.

Що сказав Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував інцидент. Він заявив, що початкові повідомлення "не викликають особливої ​​тривоги, оскільки це не схоже на дуже професійну операцію". "Ми не ігноруємо жодної такої події, особливо тому, що це може призвести до чергової трагедії", – додав він.

Доповнення

Раніше у Польщі вже повідомляли про диверсії на залізниці на шляху допомоги Україні.