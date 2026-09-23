На сході Польщі залізницю для вантажних поїздів перегородили бетонними блоками - розпочато розслідування

$44.790.0851.330.03
ukenru
14:26 • 10447 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
13:23 • 17677 перегляди
Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок
09:55 • 28746 перегляди
ЄС має подолати "втому" від санкцій і посилити тиск на росію - єврокомісар
09:25 • 27537 перегляди
"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова
Ексклюзив
09:00 • 23148 перегляди
Не завжди 50/50: коли після розлучення один із подружжя може отримати більше майна
23 вересня, 07:46 • 29096 перегляди
Ранкова атака рф на Київ забрала життя людини, кількість постраждалих зростаєPhoto
23 вересня, 06:00 • 31269 перегляди
росія за ранок атакувала дві АЗС у Києві, в області зачепило чотири райони
23 вересня, 04:43 • 30710 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка і сьогодні зустрінеться з Рубіо: говоритимуть про війну в Україні
23 вересня, 03:15 • 31971 перегляди
Бельгія отримала ще 3 F-35, що наближає передачу Україні винищувачів F-16
23 вересня, 02:17 • 31724 перегляди
В Україні створили загородження "Чагарник", яке за секунду перерізає оптоволокно FPV-дронівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.7м/с
64%
747мм
Популярнi новини
Осіннє рівнодення 2026: точний час, народні прикмети та традиції23 вересня, 05:15 • 47043 перегляди
Баскетбольна Євроліга 2026/27: старт сезону та перші матчіPhoto23 вересня, 05:30 • 43476 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 33460 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 30449 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo11:36 • 14638 перегляди
Публікації
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку14:26 • 10453 перегляди
Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептівPhoto13:57 • 6262 перегляди
Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересняPhotoVideo13:56 • 6034 перегляди
Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок13:23 • 17678 перегляди
Баскетбольна Євроліга 2026/27: старт сезону та перші матчіPhoto23 вересня, 05:30 • 43474 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto14:01 • 4384 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto12:38 • 11662 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo11:36 • 14638 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 30449 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 33458 перегляди
Актуальне
Фільм
Серіали
Мі-8
MIM-104 Patriot
Starlink

На сході Польщі залізницю для вантажних поїздів перегородили бетонними блоками - розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 1990 перегляди

У Люблінському воєводстві два вантажні поїзди врізалися в бетонні блоки на коліях, але не зійшли з рейок. Поліція розслідує хуліганство.

На сході Польщі залізницю для вантажних поїздів перегородили бетонними блоками - розпочато розслідування

На сході Польщі невідомі перегородили бетонними блоками залізничні колії у Люблінському воєводстві. Поліція повідомляє про спробу провокування сходження вантажних поїздів з рейок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Onet Wiadomości.

Деталі

Інцидент стався у вівторок, 22 вересня ввечері в Єдлянці Луківського повіту. За даними влади, два вантажні поїзди, що рухалися в протилежних напрямках, зіткнулися з бетонними блоками, що лежали на коліях.

Фото: RMF FM
Фото: RMF FM

Як зазначає TVP Info, інцидент стався на лінії, що використовується для вантажних перевезень. І що один з поїздів віз пальне. Як дізнався репортер RMF FM, поїзди не перевозили жодних небезпечних вантажів.

Як вказує RMF24, ішлося про 24-вагонний поїзд сполученням Конін-Бяла-Підляска та 22-вагонний поїзд сполученням Малашевіче-Кутно. 

Поїзди не зійшли з рейок, і жоден машиніст не постраждав. Носові скрепери локомотивів були пошкоджені.

Попередній огляд, проведений на місці події під наглядом прокуратури, не виявив наявності вибухових речовин.

Рух залізниць на місці події був призупинений на кілька годин.

Розпочато розслідування

Наразі правоохоронці розслідують правопорушення за статтею 173 Кримінального кодексу країни, яке полягає у спричиненні дорожньо-транспортної пригоди.

"Через підозру у порушенні безпеки залізничної інфраструктури, поліцейські з Луківського повітового управління поліції, слідчі з кримінальних справ з Люблінського воєводського управління поліції та поліцейські з боротьби з тероризмом з Люблінського управління поліції провели операції на місці події", – йдеться у заяві Луківського повітового управління поліції.

Марцін Козак, речник окружної прокуратури в Любліні, пізніше повідомив PAP, що бетонні блоки, встановлені на коліях в обох напрямках, були внаслідок знесення сусідньої залізничної станції. "Після попереднього розслідування було виключено, що це була частина терористичного акту. Наявності вибухівки не виявлено. Найімовірніше, ми маємо справу з хуліганським актом. Поліція вже повідомляла про подібні інциденти в цьому місці в минулому", – пояснив речник.

Що сказав Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував інцидент. Він заявив, що початкові повідомлення "не викликають особливої ​​тривоги, оскільки це не схоже на дуже професійну операцію". "Ми не ігноруємо жодної такої події, особливо тому, що це може призвести до чергової трагедії", – додав він.

Доповнення

Раніше у Польщі вже повідомляли про диверсії на залізниці на шляху допомоги Україні.

Юлія Шрамко

Світ
Теракт
Вибухи
Дорожньо-транспортна пригода
Дональд Туск
Україна
Польща