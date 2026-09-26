По меньшей мере 11 человек погибли в результате теракта в Пакистане
Киев • УНН
На северо-западе Пакистана смертник взорвал заминированный автомобиль возле полицейского контрольно-пропускного пункта. Погибли 11 человек, около 30 получили ранения.
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате теракта, совершенного террористом-смертником на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.
В субботу в результате взрыва, совершенного смертником, на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере 11 человек, еще около 30 получили ранения
Как сообщается, террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль возле придорожного полицейского контрольно-пропускного пункта.
Билал Фаизи, представитель провинциальной службы чрезвычайных ситуаций, заявил, что нападение произошло в районе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Техрик-е-Талибан Пакистан", или пакистанские талибы.
Напомним
В результате вражеского авиаудара по Синельниковскому району погибли два человека. Еще двое, среди которых 6-летний ребенок, получили ранения.