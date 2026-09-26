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Щонайменше 11 людей загинули внаслідок теракту у Пакистані

Київ • УНН

 • 624 перегляди

На північному заході Пакистану смертник підірвав замінований автомобіль біля поліцейського КПП. Загинули 11 людей, близько 30 поранені.

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок теракту у Пакистані
Фото: The Associated Press

Щонайменше 11 людей загинули, ще 30 отримали поранення внаслідок теракту терориста-смертника на північному заході Пакистану. Про це повідомляє Euronews, передає УНН. 

У суботу в результаті вибуху, скоєного смертником, на північному заході Пакистану загинуло щонайменше 11 осіб, а ще близько 30 отримали поранення

- пише видання.

Як повідомляється, терорист-смертник підірвав автомобіль, навантажений вибухівкою, біля придорожнього поліцейського контрольно-пропускного пункту.

Білал Фаїзі, речник провінційної служби надзвичайних ситуацій, заявив, що напад стався в районі Дера-Ісмаїл-Хан у провінції Хайбер-Пахтунхва.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан", або пакистанські таліби.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині загинули двоє людей. Ще двоє, серед яких 6-річна дитина, дістали поранень. 

Павло Башинський

Світ
Теракт
Вибухи
Пакистан