Щонайменше 11 людей загинули внаслідок теракту у Пакистані
Київ • УНН
На північному заході Пакистану смертник підірвав замінований автомобіль біля поліцейського КПП. Загинули 11 людей, близько 30 поранені.
Щонайменше 11 людей загинули, ще 30 отримали поранення внаслідок теракту терориста-смертника на північному заході Пакистану. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.
У суботу в результаті вибуху, скоєного смертником, на північному заході Пакистану загинуло щонайменше 11 осіб, а ще близько 30 отримали поранення
Як повідомляється, терорист-смертник підірвав автомобіль, навантажений вибухівкою, біля придорожнього поліцейського контрольно-пропускного пункту.
Білал Фаїзі, речник провінційної служби надзвичайних ситуацій, заявив, що напад стався в районі Дера-Ісмаїл-Хан у провінції Хайбер-Пахтунхва.
Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан", або пакистанські таліби.
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Внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині загинули двоє людей. Ще двоє, серед яких 6-річна дитина, дістали поранень.