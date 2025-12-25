Принцессы Кэтрин и Шарлотта сыграли фортепианный дуэт на рождественской службе

Принцесса Уэльская Кэтрин и принцесса Шарлотта исполнили фортепианный дуэт на рождественской службе с колядками, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По данным СМИ, исполнение произведения шотландского композитора Эрланда Купера было предварительно записано в Виндзорском замке на прошлой неделе специально для рождественской трансляции мероприятия на канале ITV1.

Кенсингтонский дворец анонсировал этот ролик перед началом программы, опубликовав видео, где Кэтрин и тогда еще неизвестный человек играют на фортепиано с подписью "особый дуэт…".

В ролике видно, как они сидят вместе за фортепиано и исполняют произведение Холма, которое, как известно, хорошо знакомо им, и они с удовольствием играют его дома.

Принцесса Уэльская использовала только левую руку, а Шарлотта играла только правой во Внутреннем зале Виндзорского замка.

Во время выступления были показаны кадры прибытия гостей на рождественскую службу — принц Уэльский и Кэтрин наблюдали, как их дети завязывали бумажные цепочки со своими именами на "дереве связи" перед аббатством.

Кэтрин, комментируя видео, говорит: "В своей основе Рождество говорит о любви, проявляющейся в самых простых, самых человечных формах. Не в сентиментальных или грандиозных жестах, а в нежных. Момент, когда тебя выслушивают, слово утешения, дружеская беседа, протянутая рука помощи, присутствие. Эти простые акты заботы могут показаться незначительными, но они вносят свой вклад в прекрасное полотно жизни, к которому мы все принадлежим".

ВВС отмечает, что это не первый раз, когда Кэтрин, сдавшая экзамены по фортепиано (3-й уровень) и теории музыки (5-й уровень), играет на рождественской службе.

На первом мероприятии в 2021 году она удивила публику, аккомпанируя на фортепиано певцу и автору песен Тому Уокеру во время исполнения его рождественской песни "Для тех, кто не может быть здесь".

Организаторы заявили, что тема этого года — чествование "силы любви и единства" в знак признания вклада людей по всей стране в общество — была выбрана потому, что люди смогут отметить любовь во всех ее формах в мире, который часто кажется раздробленным и разобщенным.

Понимается, что Кэтрин хотела включить это специальное выступление, чтобы подчеркнуть важность связей.

"Время, забота и сочувствие, которые вы дарите, часто тихо и невысказанным образом, без каких-либо ожиданий или признания, оказывают невероятное влияние на жизнь других людей", — написала Кэтрин в письме, прилагаемом к каждой программе церемонии.

Помимо дуэта матери и дочери, 1600 гостей — от членов королевской семьи до знаменитостей и местных героев — смогли насладиться сочетанием традиционных и современных элементов, чтобы включить людей всех вероисповеданий и тех, кто не исповедует никакой веры.

Стихи читали вслух такие актеры, как Кейт Уинслет и Чиветел Эджиофор, а музыкальные выступления демонстрировали такие артисты, как Кэти Мелуа, Дэн Смит и Зак Абель.

Принц Уэльский зачитал отрывок из Библии с кафедры.

Принцесса Шарлотта и ее братья, принц Джордж и принц Луи также присутствовали на службе.