Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут в новый дом в Виндзоре в этом году

Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи планируют переехать в восьмикомнатный Forest Lodge в Большом Виндзорском парке. Переезд состоится позднее в этом году, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным британского агентства PA Media, принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи - планируют переезд в восьмикомнатный дом Forest Lodge, расположенный в живописном Большом Виндзорском парке.

Семья Уэльских переедет позднее в этом году - подтвердил в комментарии CNN представитель Кенсингтонского дворца в воскресенье.

Сейчас основной резиденцией семьи является коттедж "Аделаида" в Виндзоре, который находится совсем рядом с новой собственностью.

Как отмечает PA, в начале месяца было дано разрешение на мелкие внутренние и внешние изменения в доме. Это подтверждают отредактированные планировочные заявки, поданные в Королевский боро Виндзор и Мейденхед.

В решении местного совета говорится об "удалении окна и работах с камином", сообщает PA. Также напоминается, что еще в 2001 году дом прошел масштабную реставрацию стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллионов долларов). Тогдашние фотографии, по данным PA, демонстрировали оригинальную каменную кладку, изысканные гипсовые карнизы и отделку потолка.

Дополнение

Это не первый переезд для супругов. В августе 2022 года было объявлено, что семья, которая тогда носила титулы герцога и герцогини Кембриджских, планирует покинуть Лондон во время школьного семестра. По словам источника в королевской семье CNN, это решение приняли, чтобы обеспечить детям "нормальную" семейную жизнь.

Новый этап в жизни Уэльских происходит после непростого периода: Кейт в марте сообщила о своем диагнозе рака и начале химиотерапии. В течение лечения она отошла от публичной жизни, лишь несколько раз появляясь на людях летом. В сентябре принцесса заявила, что завершила курс химиотерапии и "делает все возможное, чтобы не болеть раком".

