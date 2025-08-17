$41.450.00
Ексклюзив
10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Ексклюзив
07:17
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Принц Вільям і Кейт Міддлтон переїдуть до нового будинку у Віндзорі цього року

Київ

 • 64 перегляди

Принц і принцеса Уельські з дітьми переїдуть до восьмикімнатного Forest Lodge у Великому Віндзорському парку. Переїзд відбудеться пізніше цього року, будинок вже пройшов незначні внутрішні та зовнішні зміни.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон переїдуть до нового будинку у Віндзорі цього року

Принц і принцеса Уельські разом із дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї планують переселитися до восьмикімнатного Forest Lodge у Великому Віндзорському парку. Переїзд відбудеться пізніше цього року, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За даними британського агентства PA Media, принц Вільям та Кейт Міддлтон разом із дітьми - Джорджем, Шарлоттою та Луї - планують переїзд до восьмикімнатного будинку Forest Lodge, що розташований у мальовничому Великому Віндзорському парку.

Родина Уельсів переїде пізніше цього року - підтвердив у коментарі CNN речник Кенсінгтонського палацу в неділю.

Нині основною резиденцією сім’ї є котедж "Аделаїда" у Віндзорі, який знаходиться зовсім поруч із новою власністю.

Як зазначає PA, на початку місяця було надано дозвіл на дрібні внутрішні та зовнішні зміни в будинку. Це підтверджують відредаговані планувальні заявки, подані до Королівського боро Віндзор та Мейденгед.

У рішенні місцевої ради йдеться про "видалення вікна та роботи з каміном", повідомляє PA. Також нагадується, що ще у 2001 році будинок пройшов масштабну реставрацію вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 2 мільйонів доларів). Тодішні фотографії, за даними PA, демонстрували оригінальну кам’яну кладку, вишукані гіпсові карнизи та оздоблення стелі.

Доповнення

Це не перший переїзд для подружжя. У серпні 2022 року було оголошено, що сім’я, яка тоді носила титули герцога й герцогині Кембриджських, планує залишити Лондон під час шкільного семестру. За словами джерела в королівській родині CNN, це рішення ухвалили, щоб забезпечити дітям "нормальне" сімейне життя.

Новий етап у житті Уельсів відбувається після непростого періоду: Кейт у березні повідомила про свій діагноз раку та початок хіміотерапії. Протягом лікування вона відійшла від публічного життя, лише кілька разів з’являючись на людях улітку. У вересні принцеса заявила, що завершила курс хіміотерапії та "робить усе можливе, щоб не хворіти на рак".

Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
17.08.25, 14:21

Альона Уткіна

Новини Світу
Вільям, принц Уельський
Кетрін, принцеса Уельська
Лондон