Принц Вільям і Кейт Міддлтон переїдуть до нового будинку у Віндзорі цього року

Принц і принцеса Уельські разом із дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї планують переселитися до восьмикімнатного Forest Lodge у Великому Віндзорському парку. Переїзд відбудеться пізніше цього року, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За даними британського агентства PA Media, принц Вільям та Кейт Міддлтон разом із дітьми - Джорджем, Шарлоттою та Луї - планують переїзд до восьмикімнатного будинку Forest Lodge, що розташований у мальовничому Великому Віндзорському парку.

Родина Уельсів переїде пізніше цього року - підтвердив у коментарі CNN речник Кенсінгтонського палацу в неділю.

Нині основною резиденцією сім’ї є котедж "Аделаїда" у Віндзорі, який знаходиться зовсім поруч із новою власністю.

Як зазначає PA, на початку місяця було надано дозвіл на дрібні внутрішні та зовнішні зміни в будинку. Це підтверджують відредаговані планувальні заявки, подані до Королівського боро Віндзор та Мейденгед.

У рішенні місцевої ради йдеться про "видалення вікна та роботи з каміном", повідомляє PA. Також нагадується, що ще у 2001 році будинок пройшов масштабну реставрацію вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 2 мільйонів доларів). Тодішні фотографії, за даними PA, демонстрували оригінальну кам’яну кладку, вишукані гіпсові карнизи та оздоблення стелі.

Доповнення

Це не перший переїзд для подружжя. У серпні 2022 року було оголошено, що сім’я, яка тоді носила титули герцога й герцогині Кембриджських, планує залишити Лондон під час шкільного семестру. За словами джерела в королівській родині CNN, це рішення ухвалили, щоб забезпечити дітям "нормальне" сімейне життя.

Новий етап у житті Уельсів відбувається після непростого періоду: Кейт у березні повідомила про свій діагноз раку та початок хіміотерапії. Протягом лікування вона відійшла від публічного життя, лише кілька разів з’являючись на людях улітку. У вересні принцеса заявила, що завершила курс хіміотерапії та "робить усе можливе, щоб не хворіти на рак".

