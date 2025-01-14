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Кейт Миддлтон впервые подтвердила ремиссию после лечения рака

Кейт Миддлтон впервые подтвердила ремиссию после лечения рака

Киев  •  УНН

 • 6536 просмотра

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Принцесса Уэльская сообщила о своем состоянии после возвращения в больницу Марсдена. Кэтрин поблагодарила медперсонал за заботу и выразила оптимизм относительно будущего.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что находится в стадии ремиссии после эмоционального возвращения в больницу, где она проходила лечение, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, Кэтрин рассказала о своем "облегчении" и сказала, что она по-прежнему "сосредоточена на выздоровлении".

"Как любой, кто столкнулся с диагнозом рака, знает, что требуется время, чтобы приспособиться к новой норме. Однако я с нетерпением жду предстоящего года", — написала принцесса в посте, который она подписала как "С".

Ранее, во время визита в Королевскую больницу Марсдена на западе Лондона, Кэтрин поблагодарила персонал и выразила сочувствие онкологическим больным по поводу "тяжелого" лечения, но заверила их, что есть "свет в конце туннеля".

Это первый раз, когда было подтверждено, что принцесса находится в стадии ремиссии после рака.

Она объявила о своем диагнозе в марте прошлого года, прежде чем в сентябре сообщила, что завершила химиотерапию, сказав: "Теперь я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы не заболеть раком".

Cancer Research UK утверждает, что слово "ремиссия" означает, что после лечения не остается никаких признаков рака.

Благотворительная организация утверждает, что некоторые виды рака могут вернуться, поэтому врачи склонны использовать слово "ремиссия", а не "излечение".

В своем сообщении в социальных сетях Кэтрин поблагодарила Королевскую больницу Марсдена за ее "исключительную" заботу и за то, что она "так хорошо" о ней заботилась.

Она добавила: "Моя сердечная благодарность всем тем, кто тихо шел рядом с Уильямом и мной, пока мы все это проходили. Мы не могли и просить о большем".

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения09.01.2025, 12:48 • 138865 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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