Кейт Міддлтон уперше підтвердила ремісію після лікування раку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що перебуває у стадії ремісії після емоційного повернення в лікарню, де вона проходила лікування, передає УНН з посиланням на ВВС.

У повідомленні, опублікованому в соціальних мережах, Кетрін розповіла про своє "полегшення" і сказала, що вона, як і раніше, "зосереджена на одужанні".

"Як будь-хто, хто зіткнувся з діагнозом раку, знає, що потрібен час, щоб пристосуватися до нової норми. Однак я з нетерпінням чекаю майбутнього року", - написала принцеса в пості, який вона підписала як "С".

Раніше, під час візиту до Королівської лікарні Марсдена на заході Лондона, Кетрін подякувала персоналу і висловила співчуття онкологічним хворим з приводу "важкого" лікування, але запевнила їх, що є "світло в кінці тунелю".

Це перший раз, коли було підтверджено, що принцеса перебуває у стадії ремісії після раку.

Вона оголосила про свій діагноз у березні минулого року, перш ніж у вересні повідомила, що завершила хіміотерапію, сказавши: "Тепер я зосереджена на тому, щоб робити все можливе, щоб не захворіти на рак".

Cancer Research UK стверджує, що слово "ремісія" означає, що після лікування не залишається жодних ознак раку.

Благодійна організація стверджує, що деякі види раку можуть повернутися, тому лікарі схильні використовувати слово "ремісія", а не "лікування".

У своєму повідомленні в соціальних мережах Кетрін подякувала Королівській лікарні Марсдена за її "виняткову" турботу і за те, що вона "так добре" про неї піклувалася.

Вона додала: "Моя сердечна подяка всім тим, хто тихо йшов поруч із Вільямом і мною, поки ми все це проходили. Ми не могли і просити про більше".

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